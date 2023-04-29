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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۱۵

رئیس جمعیت هلال احمر بیرجند خبر داد؛

برگزاری دوره تخصصی پایه آشنایی با فوریت‌های پزشکی در شرایط اضطرار

برگزاری دوره تخصصی پایه آشنایی با فوریت‌های پزشکی در شرایط اضطرار

بیرجند- رئیس جمعیت هلال احمر بیرجند از برگزاری اولین دوره تخصصی پایه آشنایی با فوریت‌های پزشکی و تزریقات در شرایط اضطرار ویژه ۵۰ نفر از خواهران در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذاکریان صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران از برگزاری اولین دوره تخصصی پایه آشنایی با فوریت‌های پزشکی و تزریقات در شرایط اضطرار ویژه خواهران در بیرجند خبر داد و افزود: ۵۰ نفر از امدادگران و نجات گران خانم جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند به مدت چهار روز طی دو دوره آموزشی، مباحث لازم را فراگرفتند.

وی ادامه داد: فراگیران در این دوره با تدریس مربیانی کارآزموده با مفاهیم و کلیات، تعریف دارو و اشکال مختلف آن، آشنایی با تزریقات، راه‌های تجویز دارو و انواع تزریق آشنا شدند.

ذاکریان ادامه داد: ارائه نکات مهم هنگام تزریق، آشنایی با رگ گیری و برقراری IV Line (اتصال آنژیوکت)، اختصارات دارویی، آشنایی با داروهای تزریقی و آمپول‌های اورژانس در موارد اضطراری از دیگر مباحث ارائه شده بوده است.

کد مطلب 5766327

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