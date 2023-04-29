به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذاکریان صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران از برگزاری اولین دوره تخصصی پایه آشنایی با فوریتهای پزشکی و تزریقات در شرایط اضطرار ویژه خواهران در بیرجند خبر داد و افزود: ۵۰ نفر از امدادگران و نجات گران خانم جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند به مدت چهار روز طی دو دوره آموزشی، مباحث لازم را فراگرفتند.
وی ادامه داد: فراگیران در این دوره با تدریس مربیانی کارآزموده با مفاهیم و کلیات، تعریف دارو و اشکال مختلف آن، آشنایی با تزریقات، راههای تجویز دارو و انواع تزریق آشنا شدند.
ذاکریان ادامه داد: ارائه نکات مهم هنگام تزریق، آشنایی با رگ گیری و برقراری IV Line (اتصال آنژیوکت)، اختصارات دارویی، آشنایی با داروهای تزریقی و آمپولهای اورژانس در موارد اضطراری از دیگر مباحث ارائه شده بوده است.
رئیس جمعیت هلال احمر بیرجند خبر داد؛
برگزاری دوره تخصصی پایه آشنایی با فوریتهای پزشکی در شرایط اضطرار
بیرجند- رئیس جمعیت هلال احمر بیرجند از برگزاری اولین دوره تخصصی پایه آشنایی با فوریتهای پزشکی و تزریقات در شرایط اضطرار ویژه ۵۰ نفر از خواهران در بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذاکریان صبح شنبه در گفت و گو با خبرنگاران از برگزاری اولین دوره تخصصی پایه آشنایی با فوریتهای پزشکی و تزریقات در شرایط اضطرار ویژه خواهران در بیرجند خبر داد و افزود: ۵۰ نفر از امدادگران و نجات گران خانم جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند به مدت چهار روز طی دو دوره آموزشی، مباحث لازم را فراگرفتند.
نظر شما