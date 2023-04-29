سید محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن روز ملی شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: یکی از اهداف تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت بهتر بدنه مردمی بر روند فعالیتهای شهری و روستایی بوده و در واقع به عنوان پارلمان شهر و روستا مطرح هستند.
وی افزود: شوراها نباید شورای شهرداری باشند بلکه به معنای واقعی شورای اسلامی شهر و روستا باشند و در راستای اجرای صحیح طرحها نظارت کنند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، پیگیری تخصصی شوراها را سبب بهبود شرایط دانست و تاکید کرد: موفقیت شورا در گروی فعال بودن کمیسیونهای آن است.
مولوی ادامه داد: کمیسیونها به هر میزان که تخصصیتر باشند و از بدنه دانشگاهی در جلسات خود استفاده کنند به طور حتم نتایج بهتری حاصل میشود.
وی، ارتباط شورای اسلامی شهر و روستا با بدنه دانشگاهی را مهم قلمداد کرد و گفت: راهاندازی مراکز مطالعاتی در شوراها یک ضرورت است؛ مرکزی که طرحهای پژوهش و نقطه نظرات جامعه در آن مطرح شود و پس از ارزیابی برای اجرا به کمیسیونهای شوراها ارجاع داده شود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورت درخواست شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان آبادان، آمادگی پیگیری برای ارتباط و یا تفاهمنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش علی سراسر کشور را دارم.
وی استفاده از الگوهای موفق شهری سایر شهرها را اقدامی مطلوب تلقی کرد و افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به سمتی بروند که با استفاده از عملکرد موفق دیگر نقاط به رفع چالشها و موانع موجود کمک کنند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی شوراهای روستا را پُل ارتباطی مردمی و یکی از نهادهای مهم توسعهای در کشور نام برد و تاکید کرد: شوراهای روستا در شهرستان آبادان در راستای جذب گردشگر داخلی و خارجی (گردشگری روستایی) و همچنین توسعه صنایع دستی نقشی محوری دارند که باید به صورت ویژه حمایت شوند.
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