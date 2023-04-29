بهروز مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حاکمیت شرایط ناپایدار جوی در آسمان لرستان از امروز شنبه، اظهار داشت: وزش باد شدید و رخداد تندبادهای لحظهای، خیزش گردوخاک، ابرناکی، بارش پراکنده گاهی رعد و برق در قالب این سامانه در استان پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه این ناپایداری جوی اغلب نقاط استان را در بر میگیرد، عنوان کرد: زمان پایان فعالیت آن هم روز دوشنبه هفته جاری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، سقوط اشیا، خسارت به برخی سازهها به خصوص سازههای سبک مانند گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی، کاهش میدان دید افقی و افت کیفیت هوا، اختلال در تردد، لغزندگی سطح جادهها و، … را در قالب این سامانه برای استان پیش بینی کرد و گفت: عدم صعود به ارتفاعات به ویژه نیمه شمالی استان با توجه به احتمال رخداد صاعقه، عدم چرای دام در نواحی کوهستانی، تحکیم انواع سازههای سبک، در صورت بروز گردوخاک استفاده از ماسک برای گروههای حساس و بیماران، عدم تردد و فعالیتهای ورزشی در فضای باز و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و… مورد توجه قرار گیرد.
مرادپور تاکید کرد: پتانسیل کلی بارشی این سامانه قابل توجه نیست اما با توجه به ماهیت متغیر رگبارهای بهاری احتمال رخداد مخاطرات به صورت نقطهای و محلی در نواحی از شمال و غرب استان پیش بینی میشود، همچنین وقوع شرایط ناپایدار مذکور در ساعاتی از بازه زمانی به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ خواهد داد.
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