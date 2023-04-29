بورس باز هم مقاومت ها را به سمت بالا پودر کرد/ ارزش معاملات شکست

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با جهش ۷۳ هزار واحدی رکورد جدیدی را ثبت کرده و به جایگاه ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد رسیده است.
ارزش معاملات خرد به میزان ۲۱,۵۳۴ میلیارد تومان رسیده و ۲۱۶ نماد در وضعیت مثبت و ۲۴۱ نماد صف خرید بودند، ۱۷۶ نماد در وضعیت منفی و ۱۳ نماد صف فروش بودند.
برآیند معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۴۰۸ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوقها است. اما امروز ۱,۰۶۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوقها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صفهای خرید ۲,۲۶۲ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۵۸۵ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صفهای فروش هم با افزایش ۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۷۰ میلیارد تومان قرار دارد.
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