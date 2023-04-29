شوراها برای تحقق راهبرد چهارگانه رهبری درباره انتخابات تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی که روز شنبه در همایش روز ملی شوراها در تالار بزرگ کشور و در حضور رئیس جمهور سخن می‌گفت، ضمن تشکر از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به خاطر توجه ویژه به موضوع شوراها، اظهار کرد: شوراها جلوه حقیقی و واقعی مردم سالاری هستند و نقش مهمی در مشارکت مردم در امور کشور دارند.

وی افزود: از نکات قابل توجه این است که بخش قابل توجهی از بودجه کشور امروزه توسط شوراها برنامه ریزی و عملیاتی می‌شود.

وزیر کشور همچنین برنامه ریزی های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و زیست محیطی را از جمله حوزه‌های مهمی دانست که شوراها باید به آن اهتمام بورزند.

وحیدی با بیان اینکه " شوراها به شکلی واقعی و رسمی برای مدیریت‌های محلی، می‌کوشند تا مناسب‌ترین و بهترین گزینه‌ها را به کار گیرند"، نقش شوراها را در مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت خود بسیار حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به تعداد جمعیت نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا که اداره امور را در حوزه‌های شهری و روستایی بر عهده دارند، گفت ۱۳۰ هزار نفر در سطح شوراهای شهر و ۷۰ هزار نفر در سطح شوراهای روستایی، اداره امور را بر عهده دارد که کیفیت زندگی در شهرها و روستاها به برنامه ریزی این شوراها بستگی دارد و بار سنگینی را بر دوش آنها قرار داده است.

وزیر کشور ادامه داد انتظار جدی از شوراها وجود دارد که در کیفیت بخشی به برنامه‌ها و اقدامات برای جلب اعتماد مردم گام بردارند و خاطرنشان کرد: جلب اعتماد و مشارکت بیشتر مردم در سرنوشت خود یک سرمایه اجتماعی است که به مدد و نوع کار و تلاش در شوراها محقق می‌شود.

وحیدی موضوع شوراها را از جمله دستور کارهای ویژه در وزارت کشور دانست و گفت قرارگاه جهاد توسعه روستایی با همین رویکرد ایجاد شده است و امور مربوطه به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی آگاهی و دانش دهیاران و مسئولان محلی نسبت به ۴۷ وظیفه در حیطه کاری شأن را از مهمترین اقدامات مغفول در دوره‌های گذشته دانست و تاکید کرد از مهمترین دستور کارهای وزارت کشور، آموزش دهیاران در قالب ۱۶ گروه کاری است که این امر بر کیفیت خدمات رسانی به مردم مؤثر خواهد بود.

وزیر کشور از وظایف مهم شوراها در شهرهای کشور را محیط زیست، موضوع پسماند، فضای سبز و همچنین طرح درختکاری یک میلیارد نهال عنوان کرد و گفت، این موضوعات باید در شوراها پیگیری و محقق شود.

وحیدی رعایت اصالت‌ها و هویت‌ها را از مهمترین مسئولیت‌ها و وظایف شورها در حوزه فرهنگی بر شمرد و تاکید کرد شوراها برای فضای فرهنگی، معنوی، اخلاقی کشور و نیز تعامل گروه‌های اجتماعی و به صحنه آوردن مردم، برنامه ریزی کنند.

وزیر کشور با اشاره به وجود ۶ تا ۸ اصل قانون اساسی که به موضوع شوراها پرداخته است، از حمایت‌های رئیس جمهوری از شوراها و مدیران شهری و روستایی، تشکر کرد.

وحیدی در خاتمه خطاب به نمایندگان شوراهای شهر و روستای کشور، با تاکید بر اینکه "زندگی همراه با نشاط و رفاه را در روستاها و شهرهایمان رقم بزنیم"، گفت: هم اکنون به سمت انتخابات مجلس شورای اسلامی در حرکت هستیم و انتظار این است که با تلاش همگانی و از جمله شوراهای کشور از این مرحله با موفقیت و پیروزی عبور کنیم.