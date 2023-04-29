دکتر عصمت حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته سلامت به همه تلاشگران و مدافعان سلامت جامعه اظهار داشت: هفته سلامت در سال ۱۴۰۲ با شعار «سلامت برای همه با پزشکی خانواده» نام‌گذاری شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه افزود: در این هفته همزمان با سراسر کشور برنامه‌های متنوعی از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه برنامه ریزی شده که اجرا خواهد شد.

وی گفت: نواختن زنگ سلامت در مدارس شهرستان، اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی در سرای مهر شهرستان، برگزاری نشست شورای سلامت شهرستان با محوریت اجرای برنامه پزشک خانواده شهری، حضور کلینیک سیار دندانپزشکی در روستاهای بخش ریگ از عمده برنامه‌های تدارک دیده شده در این هفته در شهرستان است.

وی اضافه کرد: همایش «سلامت برای همه»، برگزاری کارگاه آموزشی جوانی جمعیت در حوزه علمیه خواهران گناوه، درج شعار هفته در سربرگ نامه‌های اداری، چاپ و نصب بنر به مناسبت هفته، برگزاری کلاس‌های آموزشی، مسابقه نقاشی با موضوع سبک زندگی سالم و جوانی جمعیت، پیاده روی کارکنان شبکه بهداشت و درمان و برپایی ایستگاه سلامت در مصلی نماز جمعه از دیگر برنامه‌های هفته سلامت است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه بیان کرد: همزمان با آغاز این هفته زنگ سلامت در مدارس شهرستان نواخته شد که به همین مناسبت آئینی به صورت نمادین با حضور مسئولان در دبستان دخترانه شاهد حضرت رقیه گناوه با برنامه‌های متنوع در نخستین روز هفته سلامت برگزار شد.