تلاش برای برگزاری پروازهای حج ۱۴۰۲ با کمترین معطلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شمس‌الدین فرزادی‌پوردر همایش مدیران ستادی و فرودگاهی با محور حج گفت: در موسم عملیات حج ۱۴۰۲ مردم باید کمترین معطلی را در ترمینال‌ها داشته باشند.

این همایش با حضور مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، رئیس دادسرای ویژه فرودگاه مهرآباد، مدیرکل دفتر نمایندگی واجا در هواپیمایی، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران کل ستادی و فرودگاهی برگزار شد.

فرزادی‌پور در ادامه گفت: شرکت ایران‌ایر، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها در یکسال اخیر عملیات‌های مهمی را با موفقیت سپری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه به‌عنوان خادمان زائران خانه خدا باید نعمت خدمتگذاری در عملیات حج را قدر بدانیم، افزود: باید با اخلاص در مسیر جلب رضایت حجاج گام برداریم.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تأخیر, جز جدایی ناپذیر پروازها ست, گفت: با اطلاع‌رسانی دقیق تأخیر پروازی به زائران باید به وقت و شخصیت آن‌ها احترام گذاشت.

فرزادی‌پور ضمن درخواست از سازمان حج و زیارت گفت: خادمان حج زائران را با مشکلات پیش‌روی صنعت هوانوردی آشنا کنند و با آگاهی بخشی به آن‌ها در کنار سایر عوامل حج، موجبات آسایش مردم را فراهم کنند.