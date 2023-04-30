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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۰۵

فرمانده انتظامی آوج خبر داد؛

توقیف چوب قاچاق درآوج

توقیف چوب قاچاق درآوج

قزوین- فرمانده انتظامی آوج گفت: ۳ تن چوب قاچاق در بازرسی از یک دستگاه خودرو باری نیسان در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زرینی با اشاره به اینکه قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان جنگلی به تاراج بردن ثروت ملی است، اظهار داشت: از بین رفتن منابع طبیعی ضرر جبران‌ناپذیری را به محیط زندگی وارد می‌کند.

وی در ادامه گفت: مأموران کلانتری امام حسین (ع) این فرماندهی حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو باری نیسان حامل چوب که در حال تردد بود، مشکوک شده و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اوج از کشف ۳ تن چوب جنگلی قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و بیان داشت: در این راستا راننده خانم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

زرینی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی چوب‌های کشف شده را ۱۸۰ میلیون ریال برآورد کردند، افزود: چوب‌ها به اداره منابع طبیعی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اوج در پایان حفاظت از منابع طبیعی را وظیفه همگانی عنوان کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5767836

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