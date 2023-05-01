بیش از ۷۰ هزار پرونده در کرمان منتهی به صلح وسازش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقی زاده صبح دوشنبه در گردهمایی رؤسای شوراهای حل اختلاف شهر کرمان اظهار داشت: در یک سال گذشته ۲۲۵ هزار و ۴۸۳ فقره پرونده در شورای حل اختلاف سراسر استان مختومه شده است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ۳۱۴ شعبه حل اختلاف فعال در استان بیان داشت: نسبت پرونده‌های مصالحه شده به نسبت پرونده‌های قابل صلح ۴۵ درصد می‌باشد.

وی اضافه کرد :۲۳۰ شعبه شورای حل اختلاف شهری داریم که از این تعداد ۱۰۳ شعبه صلحی و ۱۲۷ شعبه رأی بوده و ۸۴ شعبه نیز روستایی می‌باشند.

تقی زاده با تشکر از زحمات اعضای شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش تاکید کرد: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کل استان ۳۱ روز است که متوسط زمان رسیدگی در شهر کرمان ۲۹ روز می‌باشد.

معاونت توسعه حل اختلاف استان کرمان گفت: تعداد اعضا اصلی و علی البدل و دبیران شورای حل اختلاف استان یک هزار و ۳۵۹ نفر است که ۷۱۷ نفر از اعضا مرد و ۱۰۵ نفر از اعضا زن بوده و همچنین ۴۳۹ نفر تعداد دبیران زن و ۶۵ تعداد دبیران مرد اصلی در شوراهای حل اختلاف استان هستند.

وی افزود: از بین اعضا و دبیران شورای حل اختلاف تعداد ۴ نفر دارای مدرک تحصیلی دکترا، تعداد ۲۰۵ نفر دارای مدرک فوق لیسانس و تعداد ۷۸ نفر دارای مدرک لیسانس و تعداد ۱۲۷ نفر نیز دارای مدرک فوق دیپلم هستند، همچنین تعداد حدود ۳۰۰ نفر از اعضا دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم هستند که عموماً در شعب روستای مشغول فعالیت هستند.

در پایان این گردهمایی، رؤسای شورای حل اختلاف شهر کرمان هر یک مطالب خود را مطرح و به بیان مشکلات و مسائل مربوط به شعبه خود پرداختند.