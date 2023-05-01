خلبانان پهپادهای کشاورزی گلستان با مقررات پروازی آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف ارتقا سطح دانش بهره برداران و کاربران پهپادهای کشاورزی، جلسه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات کاربرد پهپادها در جهادکشاورزی گلستان برگزار شد.

محمود قنبری، مدیرکل انتظامی و امنیتی گلستان در این نشست گفت: همه مالکان و دارندگان پهپادهای زراعی باید با قوانین و مقررات مالکیت ریزپرنده ها، مناطق ممنوعه پرواز و چگونگی اخذ مجوزهای عملیات پرواز اطلاع کامل داشته باشند.

رئیس اداره فناوری‌های مکانیزه جهاد کشاورزی گلستان هم گفت: تسهیلات خرید پهپاد سمپاش از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی استان با بازپرداخت پنج ساله برای متقاضیان پرداخت می‌شود.

مریم برزنونی گفت: پهپاد سمپاش در تمام مزارع و باغ‌های استان کاربرد دارد و این روش برای کشاورزی هوشمند و به منظور مبارزه با علف‌های هرز، کاهش آلودگی محیط زیست و آب، کاهش مصرف سم و جذب بالای کود شیمیایی استفاده می‌شود.