اقدامات سپاه در حوزه تربیت نسل جوان انقلابی قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالنبی موسوی فرد صبح امروز دوشنبه به مناسبت سالروز شهادت علامه مطهری و هفته عقیدتی سیاسی در دیدار با فرمانده و مسئولان سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان، سپاه را یکی از «بازوهای» انقلاب اسلامی برشمرد که توانست اقدامات بسیار مهمی در حوزه تربیت نسل جوان انقلابی انجام دهد که در دفاع مقدس با فرماندهان جنگی خود را نشان داد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان افزود: انسان اگر بداند امامش چه مأموریتی دارد باید خود را با آن هماهنگ کند که یکی از آنها تربیت کادر و نیروهایی است که امام زمان را در ساخت حکومت جهانی همراهی کنند.

وی افزود: در تمام زمان‌ها نیز هدف همین بود اما مردم نتوانستند خود را در کنار امام خویش قرار دهند.

حجت الاسلام موسوی فرد، سپاه را یکی از «بازوهای» انقلاب اسلامی برشمرد که توانست اقدامات بسیار مهمی در حوزه تربیت نسل جوان انقلابی انجام دهد که در دفاع مقدس با فرماندهان جنگی خود را نشان داد.