به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بیش از ۱۸۰ چهره یهودی از صنعت سرگرمی نامه‌ای را در حمایت از مارک رافالو امضا کردند تا «کمپین بدنام‌سازی» علیه این بازیگر را بی اثر کنند و در عین حال لری الیسون را متهم کردند که با کمک به موسسه تونی بلر، برای تصاحب غزه توسط «هیئت صلح» ساخته ترامپ، این منطقه‌ را به آزمایشگاهی روباز برای کشتار با استفاده از فناوری‌های کنترل مبتنی بر هوش مصنوعی بدل کرده است.

از جمله کسانی که امضای خود را پای این نامه گذاشتند و تأکید کردند که رافالو هدف «اتهامات واهی یهودستیزی» قرار گرفته است، می‌توان به خواکین فینیکس، جاناتان گلیزر، جوئل کوئن، تاد هینز، ایلانا گلیزر، هانا اینبیندر، جیمز شاموس، اما سلیگمن، تونی کوشنر، جین شونبرون و والاس شان اشاره کرد.

این نامه یک هفته پس از آن منتشر شد که رافالو در مرکز درگیری‌های فزاینده برای ادغام پارامونت-برادران وارنر قرار داشت. این ستاره مارول در یک پست به پیامدهای احتمالی ادغام برای هالیوود اعتراض کرد و خانواده الیسون را به همدستی در «نسل‌کشی» علیه فلسطینیان متهم کرد و این اعمال را سیستم آپارتاید سرکوبگرانه که توسط اوراکل اداره می‌شود، خواند.

وی در پست خود، ویدئویی از معاون اجرایی اوراکل و عضو هیئت مدیره پارامونت، سافرا کاتز منتشر کرد که در آن وی به «فناوری‌های عمیقاً ترسناکی» اشاره می‌کرد که این شرکت پس از حمله تروریستی ۷ اکتبر برای سرکوب مردم فلسطین از آن استفاده کرده بود و تأئیدی بر روابط اوراکل با ارتش اسرائیل بود.

در پاسخ، سخنگوی پارامونت، رافالو را به یهودستیزی در یک اختلاف تجاری متهم کرد و سخنگوی کاتز نیز گفت فناوری مورد اشاره او برای استفاده در نجات گروگان‌های ربوده شده به کار رفت.

رافالو در پاسخ اتهام پارامونت را اساساً نادرست خواند و گفت: انتقاد از اقدامات نخست وزیر اسرائیل، یک قرارداد فناوری نظامی یا مدیرانی که آن را تأمین می‌کنند، با انتقاد از یهودیان یکسان نیست.

با ادامه ماجرا چهره‌های دیگر نیز به دفاع از رافالو برخاستند، از جمله هانا اینبیندر که یهودی است و در حمایت از حقوق فلسطینیان صریحاً سخن گفته از روفالو برای شفاف‌سازی درباره «ارتباط بین ارائه فناوری نظامی توسط الیسون‌ها به اسرائیل در طول یک نسل‌کشی و تصاحب بی‌سابقه رسانه‌ها توسط آنها» تشکر کرد.

پس از آن کنت لونرگان فیلمساز و نمایشنامه‌نویس برنده اسکار، نامه‌ای در حمایت از رافالو منتشر کرد و گفت: این تصور که او یهودستیزی است، آشکارا مضحک است و خود این اتهام دروغی بدبینانه و نفرت‌انگیز است.

حالا همه این دفاعیات دیروز (سه‌شنبه) در قالب یک نامه جدید که توسط چهره‌های یهودی امضا شده منتشر شد که با تمرکز بر مخالفت با آنچه «تسلیح نادرست و خطرناک اتهامات یهودستیزی» نامیده می‌شود، نوشته شده است.

در این نامه آمده است: اشاره به ارتباطات حیاتی بین آنچه در غزه اتفاق می‌افتد و آنچه در هالیوود اتفاق می‌افتد، دقیقاً نقطه مقابل یهودستیزی است. این برای ما، جوهره وظیفه اخلاقی یهودیان است.

گلیزر همراه با امضای این نامه، بیانیه دیگری ارائه داد و نوشت: یهودستیز خواندن مارک رافالو به دلیل زیر سوال بردن یک ادغام عظیم شرکتی نه تنها پوچ است بلکه راهی خطرناک برای خاموش کردن انتقاد مشروع است. مارک پیوسته علیه یهودستیزی صحبت کرده و در عین حال از حقوق و کرامت فلسطینیان برای همه مردم دفاع کرده است. این حق یک آمریکایی است که در مورد ادغام رسانه‌ها و خطرات قدرت انحصاری شرکت‌ها بدون استفاده از یهودستیزی برای ساکت کردن مردم بحث کند.

متن نامه کامل و فهرست امضاکنندگان در زیر آمده است:

ما هنرمندان، نویسندگان، متخصصان خلاق، رهبران مذهبی و متفکران یهودی هستیم که در پاسخ به کارزار بدنام‌سازی ظالمانه علیه همکار محترممان مارک رافالو، پیامی ساده برای به اشتراک گذاشتن با جهان داریم: دیگر بس است! دیگر بس است با استفاده از اتهامات دروغین و خطرناک یهودستیزی علیه کسانی که به اندازه کافی شجاع هستند تا به این نکته بدیهی اشاره کنند: اینکه حمله به مردم فلسطین و حمله به آزادی‌های ما در داخل کشور عمیقاً به هم پیوسته‌ هستند و هیچ چیز یهودستیزانه‌ای در پذیرش این واقعیت وجود ندارد.

ادغام پیشنهادی پارامونت و وارنر برادرز دیسکاوری صرفاً ترکیبی از 2 شرکت بزرگ چندملیتی نیست. بله، این ادغام معیشت هزاران هزار نفر را نابود خواهد کرد. بله، این ادغام کنترل الیگارشی رسانه‌های ما را بیشتر تثبیت خواهد کرد (به عنوان مثال، تخریب سی‌بی‌اس نیوز را ببینید). بله، این ادغام رقابت و خلاقیت را در تولید و توزیع فیلم و تلویزیون خفه خواهد کرد.

اما همه این کارها و حتی بیشتر از آن را به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگتر سلطه مبتنی بر فناوری انجام خواهد داد، پروژه‌ای که لری الیسون و شرکایش هرگز اعلام آن را در بوق و کرنا نکرده‌اند؛ پروژه‌ای که خودشان صراحتاً آن را به حمایتشان از غارت‌های مداوم علیه مردم فلسطین و ساکت کردن منتقدان این وحشت‌ها مرتبط دانسته‌اند. همه ما این را پس از تصاحب تیک‌تاک توسط ترامپ دیدیم، تصاحبی که آنها آشکارا اعلام کردند تا حد زیادی با انگیزه تمایل آنها به تقویت تبلیغات طرفدار رژیم صهیونیستی انجام شده است.

لری الیسون شخصاً با بودجه و تعهدات شگفت‌آور ۳۵۰ میلیون دلاری ادعایی خود به موسسه تونی بلر برای تغییر جهانی، حامی اصلی بلر بوده است، زیرا بلر نقش تأثیرگذاری در تصاحب غزه توسط «هیئت صلح» ساخته ترامپ بر عهده دارد، منطقه‌ای که به آزمایشگاهی روباز برای کشتار و فناوری‌های کنترل مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل شده است، مانند آنهایی که توسط مدیرعامل سابق اوراکل (و عضو فعلی هیئت مدیره اوراکل و پارامونت)، سافرا کاتز، مورد ستایش قرار گرفته‌اند.

مسیر هوش مصنوعی به سمت وارنرمونت از غزه می‌گذرد و الیسون اغلب دنیای اورولی را که برای ما در نظر گرفته به ما نشان داده است، چرا که او کنترل خود را بر آنچه تماشا می‌کنیم و نحوه تماشای آن تثبیت می‌کند، با علم به اینکه وقتی ما تماشا می‌کنیم، او و گروه فاسدش همیشه ما را تماشا خواهند کرد: شهروندان بهترین رفتار را خواهند داشت زیرا ما دائم در حال ضبط و گزارش هستیم.

اشاره به ارتباطات حیاتی بین آنچه در غزه اتفاق می‌افتد و آنچه در هالیوود اتفاق می‌افتد، دقیقاً نقطه مقابل یهودستیزی است. برای ما، این جوهره وظیفه اخلاقی یهودیان است. طبق نظرسنجی اخیر واشنگتن پست، ۶۱ درصد از یهودیان آمریکایی اکنون موافقند که اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی می‌شود؛ و از هر 10 نفر، چهار نفر حتی موافقند که این جنایات به نسل‌کشی منجر می‌شود. آیا کسانی که به مارک رافالو به عنوان یک یهودستیز حمله می‌کنند، واقعاً معتقدند که همه این یهودیان آمریکایی نیز یهودستیز هستند؟ یا اینکه ما ارتباطی بین، از یک سو، مصونیت‌های کیفری که ایالات متحده و اسرائیل را به فاجعه‌ای بی‌پایان کشانده است و از سوی دیگر، قدرت‌نمایی‌های الیگارشی ماسک‌ها، الیسون‌ها، تیل‌ها و دیگران که برای از بین بردن دموکراسی ما تلاش می‌کنند، نمی‌بینیم؟

اما کینه‌توزی و دروغین بودن تهمت‌هایی که آنها به منتقدان خود می‌زنند، گواه ضعف فزاینده موضع آنهاست. هر روز افراد باوجدان بیشتری به هم می‌پیوندند تا با صدای بلند و یک‌صدا اعلام کنند: زمان آن رسیده که به جای اتهامات جعلی یهودستیزی، به شکل شفاف به دفاع از جنگ، الیگارشی و سلطه هوش مصنوعی، بپردازند. دوران بازی خسته‌کننده شما سپری شده است.

ما با افتخار در کنار مارک رافالو و در کنار همه افراد شریفی که شجاعانه قیام می‌کنند و حقیقت را به قدرت می‌گویند، ایستاده‌ایم.

آرون کوستا گانیس، بازیگر

ابی جاکوبسون، بازیگر/کمدین

آلن اسنیتو، فیلمساز

الکس وینتر، بازیگر/فیلمساز

آلیسون کلیمن، فیلمساز

آلیسون لیبی، نویسنده/کمدین

آلیسا وایس، خاخام

آلی گراس، نویسنده

آموس گلدبرگ، مورخ هولوکاست، دانشگاه عبری

امی زیرینگ، فیلمساز

آنات مطر، کشیش مدرس (بازنشسته)، دانشگاه تل آویو

آندریا وایس، فیلمساز

آندرو کان، خاخام

آنجولی کرونهایم کاتز، وکیل

آنا پولاک، کارگردان

آنتونی آرنو، نویسنده/تهیه‌کننده

آریل فریدلندر، هنرمند

آریل ونگروف، هنرمند

آتالیا عمر، استاد، دانشگاه نوتردام

آوی شلایم، استاد (عضو هیئت علمی)، کالج سنت آنتونی

آیلت والدمن، نویسنده

بری تراختنبرگ، استاد، دانشگاه ویک فارست

بلا فروید، طراح

بن کورمن، تهیه‌کننده

بن موزر، نویسنده

بن ناتان، بازیگر/تهیه‌کننده

برایان ای. کیتس، ویراستار

بروس کوهن، تهیه‌کننده

کامیل لوی سارفاتی، نویسنده/کیوریتور

کت دیویس، خاخام

چانی نیکلاس، ستاره‌شناس

چارلی گلدنسون، استراتژیست/مفسر

شارلوت شیدی، نماینده ادبی

سیندی لیو، روزنامه‌نگار

کالیر میرسون، نویسنده

کریگ آرون، روزنامه‌نگار

دانا کورنبرگ، دانشیار، دانشگاه کالیفرنیا، سانتا بارابرا

دنیل لوی، تحلیلگر سیاسی

دیوید بورنستین، فیلمساز

دیوید میواسایر، خاخام

دیوید واین، نویسنده

دیوید ویلسون، فیلمساز

دیوید زیرین، نویسنده

دبورا آیزنبرگ، نویسنده

دبورا کافمن. فیلمساز

دبورا شفر، فیلمساز

دبرا وینگر، بازیگر

دیدره فیشل، فیلمساز

دکتر مارک پرلماتر، پزشک

اینات وایزمن، فیلمساز

امیلی کانستلر، فیلمساز

اما سلیگمن، فیلمساز

ارین اکسلمن، فیلمساز

استی چندلر، مجری/تهیه‌کننده رادیو

استل تاریکا، استاد، دانشگاه برکلی

ایتن ساکس، نویسنده

فرانسیس فیشر، بازیگر

گابور ماته، پزشک/نویسنده

گیلی گتز، عکاس

جینا گرشون، بازیگر

جینی ساس، تهیه‌کننده

هانا مورگنسترن، همکار استاد، کالج نیونهام

هانا اینبیندر، بازیگر

هنری بین، فیلمنامه‌نویس

هاوارد رادمن، فیلمنامه‌نویس

هانتر آبرامز، عکاس

ایدیت کورمن، موسیقیدان/آهنگساز

ایلانا گلیزر، بازیگر/نویسنده/کارگردان

ایلیسه کوهن، محقق

ایتمار زیگلر، آهنگساز/موسیقیدان

جیمز رنتون، استاد، دانشگاه اج هیل

جیمز شاموس، فیلمساز

جیمز ویلسون، تهیه‌کننده

جیمی زلرمایر، تهیه‌کننده

جین شونبرون، فیلمساز

جیسون کلیوت، فیلمساز

جیسون روزنبرگ، مدافع سلامت عمومی

جفری کوساما-هینت، تهیه‌کننده

جنا وایس-برمن، تهیه‌کننده

جنیفر ال. پوزنر، نویسنده

جرمیا زاگار، کارگردان

جرمی یاچز، تهیه‌کننده

جسی مکانیک، نویسنده

جیل گلدمن، هنرمند

جیلیان نیل، مدیر

جو فایرستون، کمدین/بازیگر

خواکین فینیکس، بازیگر

جوئل بینین، استاد (کارشناسی ارشد)، دانشگاه استنفورد

جوئل کوئن، فیلمساز

جان ریس، فیلمساز

جاناتان فینگولد، استاد، دانشکده حقوق دانشگاه بوستون

جاناتان گلیزر، فیلمساز

جاناتان لتهام، نویسنده

جوزت ماسکین، موسیقیدان

کارین لووی، استاد، دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک

کیت برلانت، بازیگر

کتی وازانا، فیلمساز

کیتی هالپر، روزنامه‌نگار

لنس کرامر، تهیه‌کننده

لری چارلز، فیلمنامه‌نویس/کارگردان

لورا کرافتوویتز، نویسنده

لئورا باریش، فیلمنامه‌نویس

لکس روفبرگ، ربی

لیبی لنکینسکی، تهیه‌کننده

لیندا هولتزمن، ربی

لیندسی بایرستین، روزنامه‌نگار

لیور استرنفلد، دانشیار، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

لیزا چولودنکو، فیلمساز

لانی کلاینمن، خاخام

لیز فلاهیو، فیلمنامه‌نویس

مارا هافمن، هنرمند

مارک وایس، فیلمساز

ماریان هیرش، استاد، دانشگاه کلمبیا

ماریس کریزمن، نویسنده

مارک لوین، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایروین

ماتی شمولوف، نویسنده/شاعر

مت برنشتاین، تولیدکننده محتوا

مکس زو رینولدز، خاخام

مریل کرین، خاخام

مایکل گریف، کارگردان

مایکل جی. درکسلر، دانشیار استاد، دانشگاه باکنل

مایکل اسکولنیک، برگزارکننده مراسم

مایکل راثبرگ، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس

میراندا جولای، فیلمساز/نویسنده

منیشا گلمن، استاد، کالج امرسون

مالی کراباپل، نویسنده/هنرمند

مردخای لیبلینگ، خاخام

مورگان باسیچیس، نویسنده/مجری

مورگان اسپکتور، بازیگر

نائومی کلاین، نویسنده/استاد

نیتن ترال، نویسنده

نیکول مورس، مربی

نینا منکس، فیلمساز

نوآ آویشاگ شنال، روزنامه‌نگار

اوریان زاکای، همکار استاد، دانشگاه جورج واشنگتن

اورلی ماتلو، کمدین

پیتر بینارت، روزنامه‌نگار

فیلیس بنیس، نویسنده

ریچل لیا جونز، فیلمساز

رین فینیکس، موسیقیدان

رافائل گرینبرگ، استاد دانشگاه تل‌آویو

راز سگال، دانشیار، دانشگاه استاکتون

ربکا ویلکومرسون، نویسنده/تحلیلگر

ریک پرلستین، نویسنده

رینات آباستادو، دانشجوی خاخام

روی روزن، هنرمند

رومی سلیمانی، هنرمند گریم

روزانا آرکت، بازیگر/کارگردان

سای کوروس، دانشجوی خاخام

سندی دوبووسکی، فیلمساز

سارا کانستلر، فیلمساز

سارا شولمن، نویسنده

سارا شرمن، کمدین/بازیگر

سارا سوفی فلیکر، هنرمند

شیرا کلاین، دانشیار استاد، دانشگاه چپمن

سیگال پریمور، هنرمند

سیمون زیمرمن، مجری پادکست

اسپنسر اکرمن، نویسنده

استیو کوستر، مربی مبارزه با نژادپرستی

استیون کاتز، فیلمنامه‌نویس

سوزان مارگولین، فیلمساز

سوزان اس. لنسر، استاد دانشگاه برندیس

تامی گلد، فیلمساز

تامیر سورک، استاد، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

تاوی گوینسون، بازیگر/نویسنده

تد هوپ، فیلمساز

تری گینزبرگ، دستیار استاد تدریس، دانشگاه راتگرز

تیا لسن، فیلمساز

تاد هینز، فیلمساز

تونی گربر، فیلمساز

تونی کوشنر، فیلمنامه‌نویس/نمایشنامه‌نویس

اودی آلونی، فیلمساز

اودی راز، نویسنده

وی (قبلاً ایو) انسلر، نمایشنامه‌نویس/نویسنده

ونسا هوپ، فیلمساز

ونسا نونز، پزشک

والاس شان، بازیگر/نمایشنامه‌نویس

وندی اتینگر، فیلمساز

یائل بریج، فیلمساز

یائل رونن، کارگردان

یونی گولیجوف، فیلمساز

زک وودز، فیلمساز

زکری فاستر، مورخ

زکری لاچمن، استاد، دانشگاه نیویورک