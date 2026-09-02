ورود ۶ دستگاه ون به ناوگان سیار اهدای خون در کشور

مدیرکل پشتیبانی و تجهیزات پزشکی سازمان انتقال خون ایران، از خرید و تجهیز ۶ دستگاه ون برای نوسازی ناوگان تیم‌های سیار اهدای خون کشور خبر داد.