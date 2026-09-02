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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

ورود ۶ دستگاه ون به ناوگان سیار اهدای خون در کشور

ورود ۶ دستگاه ون به ناوگان سیار اهدای خون در کشور

مدیرکل پشتیبانی و تجهیزات پزشکی سازمان انتقال خون ایران، از خرید و تجهیز ۶ دستگاه ون برای نوسازی ناوگان تیم‌های سیار اهدای خون کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون ایران، سید مهدی فتاحی‌ موسوی گفت: این ۶ دستگاه ون وانا با هدف به‌روزرسانی ناوگان تیم‌های سیار خونگیری کشور خریداری شده است.

وی افزود: ارزش این ناوگان بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال است و خودروها پس از انجام مراحل تجهیز، آماده بهره‌برداری خواهند شد.

مدیرکل پشتیبانی و تجهیزات پزشکی سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: پنج دستگاه از این خودروها بر اساس اولویت‌بندی در اختیار پنج استان کشور قرار می‌گیرد.

موسوی گفت: یک دستگاه نیز به تیم خونگیری مستقر در ستاد سازمان انتقال خون ایران اختصاص خواهد یافت.

وی تأکید کرد: نوسازی تجهیزات و ناوگان تیم‌های سیار خونگیری با هدف ارتقای ظرفیت خدمات‌رسانی و تسهیل فرآیند اهدای خون در نقاط مختلف کشور دنبال می‌شود.

کد مطلب 6935361
زهرا ناری

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