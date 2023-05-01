۶۳ درصد از روستاهای استان بوشهر دارای دهیاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب امیری‌نژاد صبح دوشنبه در آئین گرامیداشت سالروز تشکیل شوراهای اسلامی روستایی اظهار داشت: ضرباهنگ توسعه عمران روستایی در استان بوشهر در دولت سیزدهم تندتر شده است.

وی اضافه کرد: در این زمینه شاهد گسترش پروژه‌های عمرانی در مناطق روستایی هستیم به‌صورتی که اکنون در همه روستاهای استان پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بر اساس مطالبات مردم در حال اجرا است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر تعداد روستاهای استان را ۶۱۹ روستا اعلام و بیان کرد: از این تعداد، ۳۸۸ منطقه دارای شورای روستایی هستند که مطالبات روستاییان را پیگیری و محقق می‌کند.

امیری‌نژاد از استقرار ۳۹۳ دهیاری در روستاهای استان خبر داد و گفت: با استقرار دهیاری در روستاها حجم طرح‌های عمران روستایی شتاب و افزایش یافته است.

سکونت ۷۸ هزار خانوار در روستاها

وی جمعیت روستایی استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ را ۲۸۹ هزار نفر دانست و ادامه داد: این جمعیت در قالب بیش از ۷۸ هزار خانوار در روستاها سکونت دارند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر تصریح کرد: پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز تحول بزرگ در حوزه مردم سالاری دینی بود.

امیری‌نژاد افزود: این تحول بزرگ با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۱۳۷۷ بر اجرای قانون شوراهای در سراسر کشور، زمینه مشارکت مردم را بر سرنوشت خویش فراهم آورد.

وی یکی از مظاهر مهم استقرار مردم سالاری در کشور را ایجاد شوراهای شهر و روستا دانست و گفت: آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا نقطه عطفی در ایجاد ارتباط صحیح بین حاکمیت و مردم بود که با مدیریت امور مردم توسط مردم تحقق یافت و ۹ اردیبهشت ماه به عنوان نماد این اتفاق مهم در تقویم ملی به عنوان روز شوراها نام گرفت.

توسعه پایدار و همه جانبه روستاها

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر با بیان اینکه ایجاد شوراهای اسلامی روستاها، زمینه ایجاد نوعی جدید از حکمرانی محلی پدید آورد افزود: به تبع آن ایجاد دهیاری‌ها در کنار شوراها توانست خلأ مدیریت روستاها را که پیش از این به عنوان یک نیاز مهم جامعه روستایی مطرح بود پر کند.

امیری‌نژاد ادامه داد: اکنون با گذشت بیش از دو دهه از آغاز به کار شوراها انتظار جامعه روستایی از برگزیدگان خود در شوراهای روستایی زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار و همه جانبه روستاها است که جز با تعامل و همفکری مردم و شوراها میسر نخواهد شد.

وی شوراهای روستایی را برای ایجاد فصلی نو در خدمت‌رسانی به مردم، با شعار توسعه روستایی با مردم و برای مردم دانست و خاطرنشان کرد: این مهم زمینه‌ساز خدمات گسترده به مردم با اجرای برنامه‌های فراگیر در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی، فرهنگی اقتصادی و دیگر عرصه‌ها در روستاها فراهم کرده است.