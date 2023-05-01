ضرورت رفع نیازها و کمبودهای آموزشی با همکاری خیرین در شهرقدس

به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی‌کانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی مراسم بزرگداشت روز معلم اظهار داشت: یکسری ظرفیت‌ها و نیازهایی در آموزش و پرورش خصوصاً مدارس موجود است که می‌بایست با هماهنگی و اولویت‌بندی در راستای تقویت آن‌ها در راستای رفع این کمبودها و نیازها با همکاری خیرین در شهرستان فعالیت شود.

وی در رابطه با نقش بسزای معلمین در پیشرفت کشور افزود: با توجه به اینکه این قشر خدوم جامعه تربیت‌کننده نسل‌های آینده هستند و نقش بسزایی را در پیشرفت کشور ایفا می‌کنند، هدف ما از تجلیل معلمین، تبیین جایگاه آن‌ها تشکر و قدردانی است.

فرماندار شهرستان قدس در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی صنایع تصریح کرد: صنایع در حوزه مسئولیت اجتماعی دارای وظایفی هستند، صنایع و خیرین می‌توانند در راستای قدردانی از این قشر خدوم جامعه کمک‌حال مجموعه مدیریتی شهرستان باشند.