چنگیز اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و هفته گرامیداشت مقام کارگران اظهار کرد: مشکلات جامعه کارگری در ابعاد مختلف قابل بررسی است و باید به این مشکلات در عمل پرداخته شود نه اینکه در حد شعار باشد.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و تبصره یک در خصوص نرخ تورم، افزود: در سال گذشته نرخ تورم بانک مرکزی ۴۶.۶ دهم درصد بود که این تبصره از ماده قانون می‌گوید طبق اعلام نرخ تورم بانک مرکزی شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را برای نقاط مختلف کشور و با توجه به معیارهای مشخص تعیین کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان خاطرنشان کرد: این معیارها شامل مواردی از جمله حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، است و حداقل مزد بدین صورت که مشخصات جسمی و روحی کارگران طوری باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند و حداقل یک خانواده چهار نفره بتواند با حقوق دریافتی در برابر تورم دوام بیاورد.

اصلانی اضافه کرد: متأسفانه این ۴۶.۶ درصد را که ندادند هیچ، حتی سبدی را هم که تعریف کرده بودند سبدی که کارشناسی شده است؛ انجام نشد.

وی تصریح کرد: خود دولت حقوق ۱۳ میلیون و جامعه کارگری حدود ۱۸ میلیون را اعلام کرده بودند که محقق نشد.

دولت به نفع کارفرما رأی می‌دهد

وی با بیان اینکه شورای عالی کار متشکل از سه نفر از دولت، سه نفر کارفرما و ۳ نفر از کارگران است، افزود: دولت با توجه به اینکه خودش کارفرمای بزرگی است همیشه به نفع کارفرما رأی می‌دهد.

اصلانی ادامه داد: متأسفانه امسال ۲۷ درصد افزایش را اعلام کردند که این میزان برای سایر سطوح از جمله بازنشستگان هم کمتر و حدود ۲۱ درصد است.

وی ضمن انتقاد از نبود عدالت در پرداخت حقوق کارگران این میزان را به دور از شأن و منزلت کارگر برشمرد و گفت: با این میزان پرداختی یک کارگر چگونه می‌تواند هزینه‌های سنگین اجاره بهای مسکن، تحصیل فرزندان، معیشت خانواده و … را تأمین کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با اشاره به شعار امسال مقام معظم رهبری در راستای مهار تورم و رشد تولید نیز گفت: تاکید مقام معظم رهبری محقق شدن این شعار است و برای تحقق شعار سال باید زیر ساخت‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه چرخ تولید کشور به دست کارگران در واحدهای تولیدی می‌چرخد، بیان کرد: کارگری که آرامش روحی و فکری نداشته باشد و با توجه به حقوق و مزایای کم و دغدغه‌هایی از جمله قراردادی بودن و ترس از اخراج، مشکلات معیشتی و … را داشته باشد چگونه می‌تواند به تولیدی با کیفیت و مهار تورم کمکی داشته باشد.

وی با بیان طی ۴۴ سال گذشته صنعت و اقتصاد کشور ما دچار جنگ زدگی، تحریم و… شده و ما باید مواظب صنعت و اقتصاد کشورمان باشیم، خاطرنشان کرد: ما همه ظرفیت‌ها و منابع خدادادی و منابع نفتی را در کشور داریم اما توان علمی ما در استخراج و خود کفایی آن طور که باید باشد، نیست.

اصلانی اضافه کرد: البته طی سال‌های اخیر جوانانی توانمند با توان دانش بنیان و شرکت‌های علمی گام‌های خوبی برداشته اما هنوز کافی نیست و این اعداد و ارقام و گزارش‌هایی که هر ساله در محضر رهبری، و مسئولان دولت و … ارائه می‌شود، شیرینی آن به کام مردم نرسیده و هنوز مشکلات این حوزه بسیار زیاد است.

وی با تاکید بر اینکه کارگری که دغدغه فکری نداشته باشد می‌تواند اقتصادی پویا را با رونق تولید رقم بزند، ادامه داد: برای ما جای سوال است که شورای عالی کار و دولت چه فکری می‌کنند که میزان پرداختی کارگران این رقم کم باشد.

میزان حقوق کارگران زیبنده جامعه اسلامی نیست

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان تصریح کرد: با بالا رفتن هر روز قیمت‌ها دیگر قدرت خریدی برای کارگر باقی نمانده؛ با مبلغ ۸ میلیون تومان مایحتاج ضروری زندگی را نیز نمی‌توان تأمین کرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید انقلابی و ملی عمل کنند، خاطرنشان کرد: واقعاً این زیبنده جامعه اسلامی نیست که حق و حقوق کارگران این میزان باشد و این ارزش انسانی کارگران را زیر سوال می‌برد و هر کسی نسبت به توان و میزان کارش باید حقوق و مزایا دریافت کند.

اصلانی یادآور شد: قشر عظیمی از جامعه کارگری مستأجر و اجاره نشین هستند، حقوقی که تعیین شده کف حقوق است و کارفرما خود می‌تواند با توجه به کار و تولیدی که دارد خودش میزان حقوق بیشتر و یا مزایایی را برای کارگران در نظر بگیرد تا حداقل بخشی از مشکلات این قشر حل شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲۸۰ هزار کارگر در بخش‌های مختلف استان همدان و حدود ۶۰ هزار بازنشسته داریم، افزود: قرار شد جلسه‌ای برای رفع مشکلات کارگران با استاندار همدان داشته باشیم.