شرایط صدور مجوز صادرات زیتون باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی در جلسه حل مشکلات انجمن زیتون استان اظهار داشت: جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت صدور مجوز صادرات زیتون به خارج از کشور اقدام کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید زیتون در استان افزود: انجمن زیتون استان در زمینه معرفی و خرید زمین جهت ایجاد بازارچه زیتون اقدام کند تا با توجه به حمایت‌های مدیریت استان در زمینه صدور مجوز و تسهیل در امور مشکلات این انجمن کاهش پیدا کند.

معاون اقتصادی استاندار در خصوص تشکیل خوشه زیتون در استان به اعضای انجمن زیتون اضافه کرد: دست اندرکاران این حوزه باید از موازی کاری پرهیز و همکاری‌های لازم جهت تشکیل بازارچه زیتون را در استان داشته باشند و

ظرف مدت ۱۵ روز کاری زمین مورد نظر را برای ساخت این بازارچه مشخص و جهت دریافت مجوز و استعلامات به جهاد کشاورزی اعلام نماید.

رحمانی با بیان اینکه استان به جد پیگیر سهمیه ۲۵ میلیون متر مکعب آب از رودخانه شاهرود است، افزود: آب منطقه‌ای استان پیگیری لازم را جهت احقاق این موضوع انجام و نتیجه را جهت اقدام بعدی اعلام نماید.