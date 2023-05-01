به گزارش خبرگزاری مهر ، بیانیه باشگاه در خصوص حاشیه‌های اخیر صورت گرفته برای این تیم به شرح زیر است:

صبر بسیاری به خرج دادیم و سکوت کردیم. رویه باشگاه پرسپولیس پرهیز از ورود به بحث داوری بود و هست تا داوران در هفته‌های پرفشار پایانی لیگ با فشار مضاعفی روبه‌رو نشوند. بر این اساس در پاسخ به بیانیه‌ها و نطق‌های دیگر باشگاه‌های رقیب، سکوت اختیار کردیم. همپای ما بعضی از آن‌هایی که نباید سکوت می‌کردند تا اطمینان حاصل کنیم هوشیاری لازم از رسانه‌ها گرفته تا بخش‌های اجرایی وجود دارد هم سکوت کردند.

در این مدت بارها برابر اقدام برای فشار بر داوران به صورت مستقیم و غیر مستقیم، تشویش اذهان عمومی و وارونه سازی حقایق، سکوت کردیم. هواداران پرسپولیس بیمناک از تأثیر این اقدامات بر سرنوشت لیگ، فشار زیادی بر باشگاه آوردند و مواخذه کردند که سکوت نکنیم. با این وجود برای حفظ آرامش فوتبال و تمرکز خود ترجیح دادیم، خویشتنداری کنیم تا شاید متوقف شوند ولی نشد که نشد.

حالا از دو چیز هراس داریم و ناچار از سخن گفتن هستیم که این هم فعلا در حداقل ممکن انجام می‌شود. از یک‌سو می‌ترسیم بالاخره داوری‌ها تحت تأثیر این فشارها و سفارش‌های احتمالی افراد بی‌اطلاع ولی صاحب نفوذ، تسلیم شوند و از سوی دیگر بیمناک هستیم که بعضی از این سکوت برداشت کنند که شاید دیگران درست می‌گویند.

در روزهای گذشته با ابتکار یکی از کارشناسان داوری که مطالب و آمار مستند وی در تلویزیون هم پخش شد، همه دیدیم، همان تیمی که در این فصل بیشتری سود را از برآیند اثرات مثبت و منفی داوری برده است در رقابتی که با پرسپولیس در جدول مسابقات دارد نسبت به صدور بیانیه اقدام کرده است. این در حالی است که جایگاه شغلی آن افراد خود می‌تواند عامل فشار روانی بر داوران باشد حتی اگر سودی که در مجموع از اشتباهات داوری بردند را در نظر نگیریم. رفتن به رختکن داوران را هم در پرونده دارند و در این حال بیانیه‌ای می‌دهند که حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد و واکنش روشنگرانه‌ای هم اتفاق نمی‌افتد.

داستان غم‌انگیزی است که یک کارشناس بی‌طرف با مدرک و سند ثابت می‌کند یک تیم خاص بیشترین سود را در میان تیم‌ها از اشتباهات داوری برده و از سوی دیگر، پرسپولیس بیشترین زیان را از این ناحیه دیده است و باز هم آنها طرف طلبکار ماجرا هستند.

به دربی برمی‌گردیم که همان شب پایان بازی از آن گذشته بودیم ولی استقلال هنوز آن‌جا گیر افتاده است. اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها و اظهارات پی‌درپی را در این مدت شاهد بودیم. کار به جایی رسید که افرادی معلوم‌الحال هم در فضای مجازی و رسانه‌ای مرجع ایشان شدند تا ثابت کنند صحنه‌ای پنالتی بوده که در واقعیت نبوده است. توپ بعد از برخورد به بدن تغییر جهت می‌دهد و به دست برخورد می‌کند. قانون جدید فوتبال می‌گوید خطای هند نیست. تازه دست هم با توجه به حرکت بدن در جای غیر عادی نبود و توپ هم بر خلاف مسیر دروازه می‌رفت. رئیس کمیته داوران سراغ کارشناسان بین‌المللی می‌رود و آن‌ها هم می‌گویند با دستورالعمل‌های جدید، پنالتی نبود، اما آن‌ها باز هم دست بردار نیستند و مرتب به همان بهانه خود را متضرر جلوه می‌دهند!

پرسپولیس در مقاطع مختلف فصل جاری از داوری‌ها ضربه خورد اما به هیچ وجه، این‌طور خودش را به آب و آتش نزد و آسمان و زمین را به هم نچسباند. این‌ها برای چیست؟ آن بازی که تمام شد. این رفتارها برای تأثیر روی داوری‌های سه هفته باقیمانده است یا مقدمه‌چینی برای داوری دربی احتمالی جام حذفی!؟

پرسپولیس در بازی‌های متعددی از داوری لطمه خورده ولی در یک مقطع در سه بازی متوالی اشتباهات فاحش به زیان پرسپولیس اتفاق افتاد. بازی‌ها برابر فولاد، آلومینیوم و ذوب‌آهن که البته آخری را با وجود اشتباه داوری بردیم. در آن سه بازی ۵ امتیاز را روی اشتباهات داوری از دست دادیم. در بررسی کارشناسان معلوم شد پرسپولیس بیش از همه ضرر کرد ولی دست به اقداماتی از این دست نزدیم. حالا باید نگران باشیم داوری‌ها در این سه هفته لیگ و دو مرحله باقی‌مانده جام حذفی تحت این فشارها که دیگر سازمان‌یافته به نظر می‌رسد، چگونه عمل خواهند کرد؟