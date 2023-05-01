۲۵ میلیون دستگاه کنسول بازی پلی استیشن ۵ امسال به بازار می آید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت سونی ژاپن اخیراً میزان سودش برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۳ را اعلام کرد که به خاطر پایین بودن میزان سوددهی این شرکت نسبت به میزان مورد انتظار بازار ارزش سهامش در معاملات امروز ۴.۸ درصد منفی شد.

درآمد سونی نسبت به سال قبل ۳.۲ درصد کمتر بوده و ۸.۵۵ میلیارد دلار برابر با ۱۱۷۰ میلیارد ین بوده است که حتی متوسط سود ۱۲۷۵ میلیارد ین سال‌های گذشته را هم برآورده نکرده است.

آتول گویال، کارشناس مؤسسه جفریز، می‌گوید: اینکه انتظار داشته باشیم فروش کنسول‌های بازی پلی‌استیشن ۵ و نرم‌افزارهای شرکت سونی افزایش قابل توجهی داشته باشند بیش از حد خوش‌بینانه است.

در حال حاضر سونی می‌گوید: نمی‌تواند به اندازه تقاضای بازار کنسول بازی پلی‌استیشن تولید کند.

این شرکت می‌خواهد تا پایان ماه مارس سال آینده در مجموع ۲۵ میلیون دستگاه کنسول بازی پلی‌استیشن ۵ به بازار جهانی عرضه کرده و بفروشد.