اجلاسیه تخصصی نماز پایان اردیبهشت در استان مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه بعد از ظهر دوشنبه در نشست اجلاس استانی نماز استان مرکزی اظهار داشت: اجلاسیه تخصصی و استانی نماز روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال‌جاری در اراک برگزار می‌شود و جمعی از آحاد و اقشار مردم، مسئولین و نخبگان که در حوزه نماز اثرگذار بودند و در طی یک سال گذشته فعالیت‌های مهم انجام دادند در این اجلاس تخصصی گرد هم می آیند.

استاندار مرکزی افزود: الگو سازی و معرفی آنها در حوزه نماز مهمترین رویکرد اجلاسیه نماز است و الگوها و موارد موفق در این اجلاسیه معرفی و تجلیل خواهند شد و باید از تجربیات موفق سایر استان‌ها در برگزاری اجلاسیه نماز استفاده شود.

وی ادامه داد: تشکیل کمیته محتوایی و اجرایی برای باشکوه برگزار شدن اجلاسیه استانی نماز یک ضرورت مهم است و اقدامات مبتکرانه و خلاقانه در حوزه نماز باید مورد توجه باشد و باید برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.

مخلص الائمه اضافه کرد: استان مرکزی در حوزه فرهنگ ظرفیت‌های فراوانی دارد و باید در حوزه نماز پیشگام و الگو باشد و استفاده از ظرفیت‌ها و نوآوری‌ها یک ضرورت مهم است.

وی بیان کرد: سیمای فرهنگی شهرها باید رنگ و بوی نماز داشته باشد و در اجلاسیه تخصصی نماز توجه متولیان امر در حوزه نماز باید جلب شود و خروجی این اجلاسیه باید بسترسازی برای تقویت و ترویج فرهنگ و گفتمان نماز باشد.

استاندار مرکزی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و صنایع برای ترویج و تقویت فرهنگ و گفتمان نماز یک ضرورت مهم است.

وی خاطر نشان کرد: توجه ستاد اقامه نماز به مساجد و فرهنگ و گفتمان نماز یک ضرورت مهم است و باید برنامه ریزی برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت در این خصوص انجام شود.