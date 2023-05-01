به گزارش خبرنگار مهر، حسین رمضانی عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه و فعالین مجازی شهرستان دیلم ضمن تبریک هفته معلم به نقش و جایگاه معلم در قرآن اشاره کرد و گفت: معلمی در قرآن به عنوان جلوه‌ای از قدرت لایزال الهی، نخست ویژه ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی دانسته شده است و در نخستین آیات قرآن که بر قلب پیامبر (ص) نازل شد، به این هنر خداوند اشاره شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم طرح رتبه‌بندی فرهنگیان را گامی مؤثر در راستای تکریم مقام معلم دانست و افزود: این مهم از اقدامات ارزشمند دولت مردمی ایران قوی بود که پس از ۱۱ سال بلاتکلیفی به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: هر طرحی در شروع دارای مشکلات و نقاط ضعفی است و این طرح هم در شروع دارای ضعف‌هایی بود، که خوشبختانه با تأکیدات رئیس جمهور و تلاش مجموعه وزارت، دولت و مجلس در حال رفع است.

مدیر آموزش و پرورش دیلم در ادامه به هفته بزرگداشت مقام معلم اشاره کرد و گفت: محوریت برنامه‌های این هفته، بزرگداشت شخصیت و مقام معلم است و این باید به یک باور و فرهنگ تبدیل شود.

وی با بیان اینکه برای بزرگداشت این هفته برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است، تصریح کرد: معلم یک کارمند نیست بلکه فراتر است و همه ما به نوعی مدیون این قشر هستیم.

وی با ابراز خرسندی از حضوری شدن کلاس‌های درس پس دو سال کرونایی افزود: کرونا ثابت کرد علیرغم پیشرفت علم، مدرسه و معلم هیچ جایگزینی ندارند.

رمضانی ادامه داد: در حوزه توانمندسازی معلمان شهرستان دیلم، کارهایی نظیر برگزاری کارگاه‌هایی با حضور مولفین کتب درسی و اساتید برجسته کشوری، حضور مشاورین برجسته از اقداماتی در این حوزه است.

وی گفت: در حوزه تقویت بنیه علمی و کنکور کلاس‌هایی با استفاده از ظرفیت اساتید برجسته شهرستان و استان‌های دیگر در حال برگزاری است که تا شروع کنکور سراسری ویژه پایه دوازدهم ادامه دارد.