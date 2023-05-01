شهرداری گرگان و ذوب آهن برنده دیدارهای نخست شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای نخست مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

در این روز از مسابقات شهرداری گرگان در دیدار خانگی برابر نفت آبادان با نتیجه ۹۳ بر ۸۱ پیروز شد.

همچنین در آمل تبم کاله نتیجه دیدار خانگی برابر ذوب آهن اصفهان را واگذار کرد، این دیدار با نتیجه ٧١ بر۶۶ شکست خورد.

مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال به صورت ٢ از ٣ برگزار می شود، بدیت ترتیب تیم های شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان در صورت تکرار پیروزی در دیدارهای دوم فینالیست می شوند.