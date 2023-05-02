گولسیانی آماده بازگشت شد/ مصدومیت هافبک پرسپولیس جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، صعود پرسپولیس به نیمه نهایی جام حذفی فوتبال کشور در حالی رقم خورد که گئورگی گولسیانی و کمال کامیابی نیا به دلیل مصدومیت در لیست بازیکنان این تیم حضور نداشتند.

همین امر باعث شد تا دو بازیکن آسیب دیده پرسپولیس تمرینات خود را زیر نظر پزشک تیم دنبال کنند.

با گذشت چند روز حالا گزارش پزشکی علیرضا حقیقت به کادر فنی پرسپولیس نشان از شرایط مناسب گولسیانی دارد. مدافع گرجستانی سرخپوشان پایتخت قرار است ظهر چهارشنبه تست پزشکی بدهد تا در صورت امکان مجوز لازم برای حضور در تمرینات گروهی را پیدا کند.

گل محمدی تصمیم دارد گولسیانی را برای دیدار با پیکان تهران بار دیگر در ترکیب اصلی تیمش قرار دهد تا فرشاد فرجی با وجود عملکرد قابل قبول در دیدار جام حذفی مقابل گل گهر بار دیگر روی نیمکت بنشیند.

با این حال کامیابی نیا همچنان با آسیب دیدگی دست و پنجه نرم می‌کند تا شرایط بازی کردن برای پرسپولیس مقابل پیکان را نداشته باشد و دوران آسیب دیدگی طولانی مدتی را پشت سر بگذارد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان تهران شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال برگزار می‌شود.