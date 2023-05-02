دومین شماره مجله «فکر آورد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شماره مجله «فکر آورد؛ ماهنامه علوم انسانی گام دوم انقلاب اسلامی» به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات کشور آمده است.

دومین شماره این مجله در پرونده ویژه‌ای به وضعیت زنان در ایران معاصر پرداخته است. همچنین پرونده‌هایی با عنوان: «سال دو چهره» (تأملاتی درباره سالی که گذشت)، «فانتزی‌زدایی از زندگی ایرانی» (نگاهی به فراسوی «زندگی نرمال») و «درباره آن تاریخ شکوهمند» (روایتی نو از مبدأ تاریخ بیداری ایرانیان) از جمله دیگر موضوعاتی است که در شماره جدید فکرآورد به آن‌ها پرداخته شده است.

شماره اردیبهشت ۱۴۰۲ این مجله با آثار و گفتارهایی از طیبه میرزااسکندی، علی سرزعیم، یعقوب توکلی، توران، ولی مراد، سمیه خراسانی، سمیه حسنی‌حلم، سپیده میرمجیدی، علی کاکادزفولی، املیا جنتلمن، کریس جونز و گریگوری ایساکسون به عرصه مطبوعات قدم گذارده است.

این مجله به شکل ارسال پستی، فروش نسخه الکترونیک و فروش در کتابفروشی‌های معتبر در دسترس علاقه مندان قرار می‌گیرد.