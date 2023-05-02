مشگین شهر پایلوت برنامه تشخیص بیماری «آسم»

محمد جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم آموزش، غربالگری و درمان افراد شناسایی شده بیماری آسم اظهار کرد: با توجه به شیوع روز افزون آسم و ضرورت افزایش آگاهی در این خصوص و لزوم پیشگیری و کنترل آن سازمان جهانی بهداشت همه ساله اولین سه شنبه ماه می را به عنوان روز جهانی آسم نامگذاری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال این مناسبت مصادف با روز ۱۲ اردیبهشت ماه و به عنوان سی امین سالگرد روز جهانی آسم در نظر گرفته شده است و با توجه به ضرورت دسترسی عادلانه به خدمات تشخیص، درمان و مراقبت آسم، شعار روز جهانی امسال "مراقبت آسم برای همه" انتخاب شده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: آسم یکی از مهمترین معضلات نظام سلامت در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله کشور ما محسوب می‌شود بطوری که بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت حدود ۳۴۰ میلیون نفر از مردم دنیا مبتلا به بیماری آسم هستند.

جعفرزاده گفت: پیش بینی می‌شود که طی یک دهه آینده تعداد مبتلایان به آسم حدود ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یابد و روزانه بیش از یک هزار نفر در جهان به علت آسم جان خود را از دست می‌دهند که بیشترین مرگ و میر و عوارض ناشی از این بیماری در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: در ایران شیوع علائم آسم در کودکان و نوجوانان حدود ۱۱ درصد و در بالغین حدود ۹ درصد است.

جعفرزاده با اشاره به علائم این بیماری گفت: شایع‌ترین علائم آسم سرفه، تنگی نفس، خس خس سینه و احساس فشار و گرفتگی در سینه که در موارد شدید فرد دچار حملات شدید آسم می‌شود و گاهی حتی کشنده نیز می‌تواند باشد که بنابراین تشخیص به موقع این بیماری، درمان و همچنین کنترل عوامل محرک و آغازگر بیماری از مهمترین راهکارهای پیشگیری و مراقبت بیماری است.

رئیس مرکز بهداشت استان اردبیل اظهار کرد: ادغام برنامه تشخیص درمان و مراقبت بیماری آسم در سیستم بهداشتی PHC به صورت آزمایشی در هفت دانشگاه علوم پزشکی کشور از آبان ماه سال ۹۸ شروع شده و در حال انجام می‌باشد و از سال جاری نیز در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی به مرحله اجرایی خواهد رسید.

جعفرزاده ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز اقدامات لازم برای اجرای هرچه بهتر برنامه تشخیص و مراقبت بیماری آسم را در سطح استان آغاز کرده و در اولین مرحله شهرستان مشگین شهر به عنوان شهرستان منتخب برای اجرای این برنامه تعیین شده است.

وی با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در راستای پیشگیری از آسم گفت: مهمترین فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در این خصوص آموزش، غربالگری و درمان افراد شناسایی شده است که امیدواریم تلاش نیروهای خدوم بهداشتی گامی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه داشته باشد.