به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته برخی پیام‌رسان‌های بومی دچار اختلال شدند و امکان سرویس رسانی به کاربران از سوی آنها برای ساعاتی مقدور نبود.

بله و ایتا پیام‌رسان‌هایی بودند که با بیشترین اختلال در دسترسی مواجه بودند که با رفع مشکل که به دلیل قطع برق در یک دیتا سنتر رخ داده بود، این پیام‌رسان‌ها از شب گذشته و صبح امروز فعالیت خود را از سر گرفتند.

یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دلایل فنی که منجر به قطعی پیام‌رسان‌های بومی شد، اظهار داشت: اصل ماجرا این بوده که دیتاسنتر به دلیل قطعی برق منطقه به مدت ۲۰ دقیقه بدون برق ماند. اما قاعدتاً در مراکز داده وقتی برق قطع می‌شود دستگاه‌های یو پی‌اس وارد عمل می‌شوند و نمی‌گذارند سرورها خاموش شوند.

وی افزود: این دستگاه‌ها توانی دارند که در دیتاسنترهای بزرگ معمولاً این توان بیشتر از نیم ساعات تا یک ساعت در نظر گرفته می‌شود. پشتوانه آنها نیز ردیفی از دیزل‌های اصلی و پشتیبان است که باید بتوانند دیتاسنتر را به مدت یک هفته حتی با فرض اینکه برق قطع شود و گازوئیل هم نرسد، روشن نگه دارند.

آسیب پذیری دیتاسنتر و سهل انگاری در پایداری شبکه...

وی با بیان اینکه دیتاسنتری که برق آن قطع شد، جزو دیتاسنترهای حیاتی کشور است، گفت: دو تا سه دیتاسنتر اصلی داریم. دیتاسنتری که روز گذشته قطع شد، سومین دیتاسنتر اصلی کشور است. یکی از آن‌ها نیز سال گذشته چند بار با آتش سوزی و قطعی برق مواجه بود!

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات گفت: دیتاسنتر با توجه به شرایط و رتبه‌اش که نشان می‌دهد چقدر پایدار است، نباید با قطعی ۲۰ دقیقه‌ای برق خاموش شود و دیزل‌هایش در مدار نیاید. این اتفاق پذیرفتی نیست.

وی افزود: از سوی دیگر به دنبال این اتفاق هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌ها نه اطلاع رسانی کرده و نه بیاینه‌ای دادند و در عوض وزارت ارتباطات عذرخواهی کرد. این واکنش، علت مستقیم مشکل را به دولت و وزارت ارتباطات مرتبط می‌کند و این مسأله فضای خوبی را برای افکار عمومی ترسیم نمی‌کند.

وی گفت: این در حالی است که در پاسخ به این اختلال باید خود پیام‌رسان‌ها و نهایتاً شرکت ارتباطات زیرساخت پاسخگو می‌بودند.

کارشناس حوزه فناوری اطلاعات همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر درست است که ارتباط برقرار شده، اما بازیابی اطلاعات و سایر موارد ممکن است تا هفته‌ها با مشکل مواجه باشند. در چنین رویدادهایی وقتی سرور خاموش می‌شود یک هفته تا ۱۰ روز باید شبانه روزی کار کرد تا مشکل به طور کامل رفع شود.

وی تاکید کرد: در این خصوص پیام‌رسان‌ها نیز باید پاسخگو باشند و توضیح دهند. همچنین این موضوع باید مشخص شود که چه کسی این دیتاسنتر را مدیریت می‌کرده و علت قطعی آنچه بوده است. وقتی یک دیتاسنتر حیاتی کشور به واسطه سهل انگاری، پایداری شبکه اصلی کشور را زیر سوال می‌برد، باید تدبیری اندیشیده شود که این اتفاق دوباره رخ ندهد.

وزارت ارتباطات: اگر تمهیدات نداشتیم، قطعی تا چند روز ادامه داشت!

همچنین محمد احسان خرامید، مدیر مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این اختلال و از سر گرفتن سرویس دهی پیام‌رسان‌ها اظهار داشت: شما وقتی با سیستمی کار انجام می‌دهید و برق قطع می‌شود، تا سیستم و برنامه مورد نظر بالا بیاید و … با فرایند زمان‌بری مواجه می‌شوید. قطعی برق و ایجاد اختلال در پیام‌رسان‌ها نیز به همین صورت تا رفع مشکل و سرویس دهی مجدد زمان لازم دارند. این در حالی است که اگر ما پشتیبان (بک‌آپ) نداشتیم و تمهید قطعی برق نداشتیم شاید تا دو سه روز دیگر هم برای حل مشکل زمان نیاز بود.

وی افزود: در اتفاقی که افتاد ما قطعی تمام پیام‌رسان‌ها مواجه نبودیم. تنها بله و ایتا مشکل اساسی داشتند. بقیه فعالیت داشتند و ویراستی و سروش پلاس هم اختلال جزئی داشتند که با سرعت برطرف شد.

این مقام مسؤول در وزارت ارتباطات گفت: از دیشب و در حدود ساعت ۲۴ پیام‌رسان‌ها دیگر هیچ مشکلی نداشتند. فقط ایتا به دلایلی با تأخیر به حالت سرویس دهی قبلی برگشت و این پیام‌رسان نیز از ساعات اولیه صبح امروز فعال شد.

وی با بیان اینکه چیزی به نام هک و حمله نبوده و دیتایی هم از بین نرفته است، گفت: تمهیدات قطعاً وجود داشته است. اگر نداشت، با مشکلات بیشتری مواجه بودیم.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید