شهید الداغی الگوی «غیرت» است/ نماد هویت جوان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی در مراسم تشییع شهید غیرت «حمیدرضا الداغی» که در مسجد جامع سبزوار برگزار شد، اظهار داشت: جوان ایرانی اهل غیرت است و این میراث و هویت آبا و اجدادی ایرانی است.

وی ادامه داد: شهید حمیدرضا الداغی نماد هویت جوان ایرانی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به رشادت شهید الداغی در مقابله با اراذل و اوباش، اظهار کرد: شهید الداغی فردی ورزشکار، تحصیلکرده و در خانواده‌ای فرهنگی بود اما آنچه خداوند پرچم آن را برای این جوان بلند کرد، «غیرت» او بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی، وی را به‌عنوان یک الگو خطاب کرد و گفت: این شهید در غیرت الگوست که همه انسان‌ها با زبان فطرت، غیرت را درک می‌کنند.