به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد جعفرپور در خصوص اختلال در سرویس برخی پیام رسان‌های داخلی اعلام کرد: ساعاتی پیش به دلیل قطعی برق شهری، دستگاه‌های برق اضطراری یکی از مراکز داده فعال شد، اما به دلیل مشکل در سیستم برق اضطراری برای دقایقی برق سرورها قطع شد که همین اختلال کوتاه موجب از دسترس خارج شدن سرورها شد.

وی با اشاره به اینکه قطعی برق مدت زمان کوتاهی طول کشیده افزود: زمان قطعی برق سرورها اندک بوده و با تلاش تیم‌های فنی قطعی برق سرورها ظرف مدت کوتاهی برطرف شد، اما سرویس‌دهی مجدد سروها نیازمند زمان بوده و تیم‌های فنی درحال تلاش هستند تا سرویس‌ها به حالت عادی برگردند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه اختلال در سیستم برق اتفاق نادری نیست و بارها سرویس‌های جهانی با چنین مشکلاتی روبرو بودند گفت: اما برخی تمهیدات در حوزه برق شهری و تدابیر مراکز داده ‍‍‍ پشتیبان می‌تواند کیفیت خدمات را افزایش داده و اختلال‌های حداقلی را نیز مدیریت کند، که برای اجرای سریع در دستور کار است.

وی افزود: مرکز داده مذکور از تجهیزات مناسب و با کیفیتی برخوردار است. اولویت ما ارائه سرویس پایدار است و پس از آن گزارش‌های تکمیلی در خصوص مدیریت این اختلال بررسی خواهد شد تا از تکرار آن پیشگیری شود.