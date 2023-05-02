به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ارشدی مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز و دبیر کل جایزه البرز ۱۲ اردیبهشت‌ماه در نشست خبری ۶۱ سالگی جایزه البرز در بخش نخبگان که در محل این بنیاد برگزار شد اظهار داشت: بنیاد فرهنگی البرز ۶۱ سال پیش و در سال ۱۳۴۲ شمسی با هدف کمک به اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی، از طریق اعطای جوایزی به نام «جایزه بنیاد البرز» به همت مرد خیراندیش و نیک‌سیرت، مرحوم حسینعلی البرز تأسیس و وقف شد که طی بیش از نیم قرن، چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را شناسایی و با اعطای جایزه البرز مورد حمایت و تشویق قرار داده است.

وی افزود: مرحوم البرز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به دلیل انجام عمل جراحی در کانادا به سر می‌برد، طی نامه‌ای در فروردین سال ۱۳۵۸ شمسی محضر امام خمینی (ره)، مسئولیت اداره موقوفات بنیاد فرهنگی البرز اعم از منقول و غیرمنقول را با در نظر گرفتن مفاد اساسنامه و وقف نامه به ایشان واگذار کرد. با توجه به توشیح حضرت امام (ره) به هیأت امنا اوقاف مبنی بر تعیین هیأتی برای رسیدگی و عمل به مندرجات وقف نامه، از آن سال تاکنون، بنیاد فرهنگی البرز تحت نظارت هیئت امنایی سازمان اوقاف و امور خیریه، در راستای عمل به نیات مترقی واقف و صرفاً از محل درآمد رقبات خود، به تشویق جوانان به تحصیل علم و تجلیل از مقام عالمان از طریق اعطای جایزه پرداخته است.

ارشدی بیان کرد: مرحوم البرز تمام تلاش خود را در حمایت از نخبگان ایرانی در تمامی سطوح از طریق ابداع و اعطای وام شرافتی به دانشجویان و در سالهای بعد اعطای وام اشتغال به کار به فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین ابتکار و اهدای جایزه بنیاد البرز به عنوان جایزه نوبل ایرانی به برترین‌های علمی کشور به کار بست.

وی درباره وام شرافتی گفت: این وام شرافتی در دهه اول تأسیس به دانشجویان مستعد و کم‌بضاعت متمرکز بود اما ایجاد برخی تغییرات در نظام آموزشی رایگان شدن تحصیل در کشور منجر به تغییر رویکرد بنیاد در دهه دوم فعالیت خود مبنی بر اهدای جوایزی به نام جایزه بنیاد البرز به نفرات برتر علمی کشور از مقطع دانش آموز تا دانشمند و همچنین تبدیل وام شرافتی به وام اشتغال به کار شد که موضوع وام نیز در آخرین اصلاح اساسنامه بنیاد از سوی مرحوم البرز در سال ۱۳۵۶ حذف و فعالیت بنیاد صرفاً محدود به اهدای جوایز به برگزیدگان علمی کشور شد.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز درخصوص نحوه اداره این بنیاد گفت: با توجه به شصتمین سال تأسیس بنیاد، این بنیاد به صورت هیأت امنایی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به مأموریت خود که اشاعه فرهنگ کشور است ادامه می‌دهد. لازم به یادآوری است که می‌توان مرحوم البرز را مبدع وام دانشجویی شناخت زیرا ایشان با این اقدام فرصتی را ایجاد کرد تا دانشجویان متناسب با تحصیلات خود به دریافت وام اشتغال اقدام کرده و مشغول کار شوند. پرداخت این نوع وام یک نگاه حمایتی بود تا کرامت انسانی جوان ایرانی از بین نرود، لذا در شرایط اعطای وام ایشان ذکر کرده بود که اگر فرد در این دوره تنفس، ابتکار و خلاقیتی داشت از بازپرداخت کل وام معاف می‌شود! نگاه ایشان کلاً حمایت از نخبگان و جوانان ایرانی بود.

دبیر کل جایزه البرز درباره ویژگی‌های جایزه البرز عنوان کرد: جایزه البرز به عنوان با سابقه ترین جایزه اولین جایزه‌ای است که بر اساس سنت حسنه وقف به برترین‌های علمی اعطا می‌شود و این جایزه مستقل و فاقد هر گونه وابستگی به نهادهای دولتی و حاکمیتی است؛ هیچ هزینه‌ای بابت ثبت‌نام از متقاضیان اخذ نمی‌شود و قابلیت نام‌گیری نوبل ایرانی را دارد؛ مرحوم البرز در چشم انداز ترسیمی برای این جایزه چنین عنوانی را در نظر داشته است.

وی با بیان اینکه همزمان با شصت و یکمین سال تأسیس این بنیاد، همایش ملی «جایزه البرز ۱۴۰۲» در بخش نخبگان با هدف تکریم اهالی علم و تجلیل از دانشمندان، فناوران، دانشگاهیان و حوزویان برتر سراسر کشور جمعه این هفته ۱۵ اردیبهشت ماه در محل همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می‌شود، گفت: این مراسم از ساعت ۱۶ در مرکز همایش‌ها بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

ارشدی ادامه داد: حدود ۲۳۷ نفر از اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاهی زیر ۴۰ سال در این فراخوان ثبت نام کردند و به همین منظور هیأت داوران متقاعد شد که دو برگزیده در حوزه دانشمند جوان دز این دوره داشته باشیم. همچنین تغییر ما در جایزه البرز ۱۴۰۲ مربوط به بخش فناور برتر است، همه ساله افرادی که اختراعی داشتند در این فراخوان شرکت و نفر برگزیده انتخاب می‌شد، اما در بهمن سال گذشته رویدادی فناورانه‌ای به مدت دو روز برگزار کردیم که ۲۸ شخص حقیقی و شرکت در آن حضور داشتند که در این دوره جایزه البرز از جمع این شرکت‌کنندگان نفرات برتر انتخاب خواهند شد. تغییر دیگر در جایزه البرز ۱۴۰۲ نیز افزایش ۶۰ درصدی مبلغ جایزه البرز بوده است، براساس تصمیم هیأت امنا امسال در بخش نخبگان بیش از ۶ میلیارد تومان جایزه نقدی به منتخبین داده خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز خاطر نشان کرد: در این دوره از ۶۱ نفر از برگزیدگان تجلیل به عمل می‌آید، براین اساس در بخش نخبگانی از ۶ دانشمند، ۸ مخترع، ۷ طلبه، ۱۰ دانشجو علوم‌پزشکی و ۳۱ دانشجو سایر رشته‌ها تجلیل به عمل خواهد آمد.