به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، حسن مسلمی‌نائینی رییس جهاددانشگاهی به مناسبت روز تکریم معلم و گرامیداشت مقام استاد پیامی صادر کرد که به شرح زیر است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قدم‌گذاشتن در عرصه‌ تعلیم و تربیت روحی بزرگ می‌طلبد. آن هنگام که در جامعه‌ای پیشرفتی حاصل می‌شود، بی‌شک اندیشه‌ای آگاه، خلاق و روشنگر، حامی و پشتیبان تعلیم و تربیت افراد آن جامعه است.

کار بزرگ و جهادگونه معلمان و اساتید، آموزش و شکوفاسازی نسل جوانی‌ست که بزرگ‌ترین ثروت کشور هستند و هیچ پدیده‌ی ارزشمند دیگری با آن برابری نمی‌کند.

معلمان درصحنه و عرصه‌ای فعالیت دارند که هیچ جایگزینی ندارد و انتخاب روزی از تقویم برای تکریم آنان، نماد و نشانه‌ای درجهت برانگیختن افکار عمومی و وجدان ملی به‌منظور حرمت نهادن به مقام استاد و معلم است.

سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، معلم برجسته و اندیشمند متفکر و توانا به‌درستی روز تکریم معلم و گرامیداشت مقام استاد نام‌گذاری شده است؛ زیرا زندگی آن شهید همیشه زنده، سرشار از تلاش مؤمنانه و عالمانه، همراه با بصیرت کامل در میدان علم، معرفت و فرهنگ بود و نسل جوان انقلاب و دفاع مقدس با اندیشه والای این شهید بزرگوار و معلمان شهید، رجایی و باهنر پرورش یافتند.

معلمان گرانمایه، نقشی بی‌بدیل در پیروزی انقلاب اسلامی و ماندگاری آن دارند و بی‌شک تداوم حیات این نظام و پیشگامی جوانان همانند سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت استادان و معلمان رقم می‌خورد که خیل عظیم جوانان ایثارگر را با شیره جان خود هدایت و به میدان فرستادند.

لذا شایسته است از این ظرفیت عظیم بیش‌ازپیش در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری کشور استفاده نموده و با حفظ منزلت فرهنگی و اجتماعی مشکلات حقوقی و معیشتی آنان از طرف دولت و مجلس به نحو احسن رسیدگی و رفع شود.

اینجانب به‌عنوان فرزند کوچک دانشگاه با ابراز ارادت ویژه به پیشگاه عموم معلمان والامقام و استادان عالی‌قدر، فرارسیدن ۱۲ اردیبهشت‌ماه، روز تکریم معلم و گرامیداشت مقام استاد را به‌تمامی معلمان و اساتید دانشگاه‌ها به‌ویژه اعضای هیأت‌علمی، اساتید و مدرسان در مجموعه‌ی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی، مراکز علمی‌وکاربردی و مراکز آموزش تخصصی و مهارتی واحدهای سازمانی این نهاد انقلاب‌اسلامی در سراسر کشور که دلسوزانه و متعهدانه در تلاش هستند، تبریک می‌گویم.