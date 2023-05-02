نقش معلمان در جهاد تبیین ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حدادپور بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت مقام استاد و روز معلم که با حضور معلمان مدارس سما البرز برگزار شد، اظهار داشت: تربیت نسل متعهد و کارآمد از مهمترین رسالت معلمان است.

وی با بیان اینکه ضرورت امروز جامعه، وجود دانش‌آموز توانمند، خلاق با مهارت است، گفت: معلمان علاوه بر تعلیم و تربیت دانش آموزان را مهارت محور و کارآمد آموزش دهند.

حدادپوربا بیان اینکه ‏معلمان قشر خاص و تأثیرگذار جامعه هستند، تصریح کرد: یکی از کارهایی که می‌توان در طول هفته معلم و کارگر و دیگر مناسبت‌ها انجام داد، این است که شاخص‌های این دو قشر و دیگر اقشار را در جامعه مطرح و آن را تکریم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بدین منظور باید ویژگی‌های روز جانباز را از شخصیت حضرت ابوالفضل (ع) تأسی بگیریم و شاخص‌های معلمان و اساتید را از زبان و شخصیت شهید مرتضی مطهری استخراج کنیم.