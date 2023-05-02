۳۶ هزار مشاوره به مراجعین در اردبیل ارائه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی عصر سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت روز مشاوره و روانشناسی در اردبیل اظهار کرد: ۷۴ مرکز مشاوره در استان اردبیل فعال است و برای هم استانی‌ها به صورت حضوری و تلفنی ارائه خدمات می‌کنند.

وی تصریح کرد: اداره کل بهزیستی استان اردبیل با راه‌اندازی سامانه ۱۴۸۰ به صورت رایگان و تلفنی و با حفظ حرمت و شایستگی تماس‌گیرندگان به آنها ارائه خدمات کرده و سعی می‌کنند در خدمت هموطنان باشند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: در این مراکز خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های ازدواج، طلاق، فرزندپروری، آسیب‌های اجتماعی و… به تماس‌گیرندگان با مرکز مشاوره بهزیستی ارائه شده و سعی بر این است تا راهنمایی‌های مؤثر از طریق مشاوران و روانشناسان انجام شود.

رضایی افزود: با فعال شدن مراکز مشاوره روانشناسی ما کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیز در سطح جامعه شاهد هستیم و سعی بر این است تا با توسعه این مراکز بتوانیم جلوی ناهنجاری‌های اجتماعی را به نحوه مؤثر بگیریم.

در این مراسم معاون دادگستری استان اردبیل نیز با اشاره به کاهش پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضائی با موضوع طلاق و صدور احکام در این زمینه خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر روند کاهشی را در این حوزه شاهد هستیم به طوری که ۲۰ درصد ورودی پرونده‌های طلاق به مراجع قضائی کمتر شده است.

سید جلال آفاقی اضافه کرد: با ارائه مشاوره‌های تخصصی ۲۴ درصد پرونده‌های ارجاعی طلاق به سازش و صلح منجر شده تا شاهد تحکیم بنیان خانواده باشیم.

وی بیان کرد: تلاش مؤثری در این حوزه انجام شده تا با تقویت مراکز مشاوره به ویژه تخصصی در حوزه خانواده بتوان آسیب‌ها و دغدغه‌ها را در این زمینه برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از مشاوران و روانشناسان برگزیده استان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.