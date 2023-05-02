۴۵۰ واحد قطعه سازی ظرفیت بزرگی برای تولید خودرو در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوزه قطعه سازی استان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی دارد که با بهره گیری از این توانمندی‌ها می‌توان بهترین خودروها را تولید و روانه بازار کرد.

وی صدور مجور خودرو در تبریز را تکمیل زنجیره تولید در استان عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این واحد خودروسازی، برای نزدیک به هفت هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود که تحول بزرگی در اقتصاد استان و اشتغالزایی خواهد بود.

پرنیان بیان کرد: این شرکت خودروسازی با سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومان بخش خصوصی و با هدف تولید انواع خودروهای سواری بنزینی، گازسوز، دیزلی و انواع کامیون‌های کشنده و با ظرفیت تولید سالانه ۲۱۰ هزار دستگاه خودرو راه اندازی می‌شود.

وی همچنین به دیگر ظرفیت بالای آذربایجان‌شرقی در صنعت و تجارت اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد کفش کشور در تبریز تولید می‌شود و ۶۰ درصد کفش چرم تولیدی این شهر است که ظرفیت مهمی است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پرنیان گفت: بزرگترین کارخانه چرم کشور در تبریز قرار دارد و شهرک چرم این شهر رتبه اول کشور را در این حوزه دارد و ۹۰ درصد چرم سنگین نیز در این کلانشهر تولید می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۷۰۰ کارخانه صنایع غذایی در استان افزود: تبریز پایتخت شیرینی و شکلات ایران است و تولیدات این بخش در بسیاری از ابعاد با محصولات اروپایی برابری می‌کند و توان رقابت با محصولات خارجی را دارد.

وی، بخش فولاد و شیشه را از دیگر ظرفیت‌های صنعتی استان عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی حضوری خوبی در این حوزه دارد و در حال حاضر ۴۵ کارخانه تولید فولاد در استان فعال است و همین موضوع، آذربایجان شرقی را قطب تولید فولاد بخش خصوصی کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد: با همکاری تمام دستگاه‌های متولی و فعالان بخش خصوصی، آذربایجان شرقی به استان تولید، اشتغال، کسب و کار، صادرات و گردشگری کشور تبدیل شود.