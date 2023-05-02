ورزش پهلوانی و زورخانه ای ریشه در فرهنگ دینی و مکتب اسلام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پیرایش عصر سه شنبه در نشست برنامه ریزی برنامه‌های هفدهم شوال در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ضمن تسلیت درگذشت سردار علیرضا صفارزاده اظهار داشت: عروج مظلومانه و آسمانی سردار علیرضا صفارزاده از پیشکسوتان تربیت بدنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدیران خوش‌نام و تأثیرگذار ورزش کشور ضایعه‌ای بزرگ بود و قطعاً مجاهدت‌ها و اقدامات ایشان همواره ماندگار خواهد ماند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی همچنین شهادت مظلومانه، شجاعانه و غیرتمندانه «حمیدرضا الداغی» جوان خوش غیرت دیار خراسان را تسلیت گفت و افزود: شهید غیرت حمیدرضا الداغی نمونه یک پهلوان و قهرمان واقعی است و مجاهدت ایشان نشانگر روشن بودن مشعل غیرت در بین جوانان ایرانی است و با وجود چنین جوانانی قطعاً توطئه‌های دشمنان در ترویج بی غیرتی و زیر سوال بردن ارزش‌های اسلامی و سنت‌های دینی و انقلابی بی اثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه ورزش پهلوانی و زورخانه ای ریشه در فرهنگ دینی و مکتب اسلام ناب محمدی (ص) دارد و مدل حکمرانی ما است، افزود: امروز باید منش پهلوانی، مردانگی و مقاومت در جامعه ترویج و تقویت شود و قطعاً ورزش پهلوانی از همه نظر کامل و غنی است و البته این ورزش در بین جوانان و نوجوانان محبوب است.

پیرایش تأکید کرد: جوانان ایرانی داعیه دار ورزش پهلوانی و زورخانه ای هستند و استقبال زیاد جوانان و نوجوانان ایرانی از این ورزش نشان از زنده بودن منش و سیره پهلوانی دارد و فرا رسیدن هفدهم شوال فرصتی مناسب برای ترویج این ورزش و البته تبیین آئین‌های بسیار ارزشمند این ورزش است.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود هفته گرامیداشت ورزش پهلوانی هر روز آن به نام یکی از شهدای شاخص ورزشکار استان نامگذاری شود و اقدامات تبیینی در مورد شهید بزرگوار برجسته شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تأکید کرد: تهذیب و پهلوانی در ورزش زورخانه ای وجود دارد و به نوعی ورزش پهلوانی از عناصر هویتی ما محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همه ظرفیت‌های موجود در حوزه فرهنگی و ورزشی برای بهره بردن از هفته ورزش پهلوانی و قهرمانی پای بیاید و اداره ورزش و جوانان استان تمام قد در این راستا پای کار است.