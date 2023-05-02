نواقص طرح رتبه بندی معلمان از سوی دولت در حال رفع است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در آئین بزرگداشت مقام معلم اظهار کرد: به همه معلمان استان خوزستان که نقشی کلیدی در تربیت نسل آینده این استان دارند، روز معلم را تبریک می‌گویم و از تک تک این تلاشگران عرصه دانش و دانایی سپاسگزاری می‌کنم

وی عنوان کرد: طرح رتبه بندی یکی از برنامه‌های کلیدی دولت در راستای ارتقای منزلت معلمان است که به نتیجه رسید؛ البته در این راستا نقص‌هایی در اجرا وجود داشت که در حال تکمیل و اصلاح است و امیدواریم با رفع این نواقص بتوان شاهد ارتقای شاخص نیروی انسانی و به تبع آن جامعه‌ای توانمند و متکی به دانش و نقش آفرینی معلم باشیم.

حسینی محراب با تاکید بر ضرورت تکریم و قدردانی از معلمان گفت: امروز قدردانی از مقام معلم به وظیفه‌ای فراگیر در سطح جامه مبدل شده و این امر باید به صورت جدی توسط همگان در سطح جامعه دنبال شود.