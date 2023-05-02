آغاز فعالیت خط آبی آبادان- سیبه عراق از خرداد

سیدمحمد مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از یک سال پیگیری مستمر اکنون شمارش معکوس برای راه‌اندازی خط آبی بندر آبادان- سیبه عراق آغاز شده است.

وی افزود: صبح امروز سه‌شنبه به عنوان هیئت جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام آخرین مذاکرات و بازدید از وضعیت آماده‌سازی بندر سیبه در استان بصره کشور عراق حضور یافتیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس توضیح داد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به همراه معاونان و کارشناسان این سازمان، فرماندار ویژه آبادان، مدیرکل بنادر و دریانوردی آبادان و مشاور استاندار خوزستان، اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران بودند.

مولوی توضیح داد: طبق اعلام طرف عراقی، بندر سیبه بصره عراق ظرف یک ماه آینده (خردادماه ۱۴۰۲) فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی عنوان کرد: جلسه‌ای در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استان بصره کشور عراق برگزار شد و سرکنسول این کنسولگری به طرف عراقی اعلام کرد از سوی ایران هیچ مانعی وجود ندارد و همه اقدامات لازم انجام شده است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: ظرفیت همکاری دانشگاه‌ها، حضور پُررنگ‌تر فعالان اقتصادی ایران در استان بصره، جذب گردشگران عراقی برای توریسم سلامت و افزایش صادرات به عراق از دیگر موضوعات بود که در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استان بصره کشور عراق مطرح شد.

مولوی، راه‌اندازی خط آبی آبادان- بندر سیبه عراق را موجب توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: بندر آبادان-سیبه بصره عراق با هدف افزایش تجارت و بازرگانی، گردشگری، تاکسی آبی و تقویت ترانزیت دریایی در جنوب غرب ایران راه‌اندازی می‌شود.