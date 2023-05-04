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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۲۹

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر:

شهید مطهری معلم تراز انقلاب اسلامی است

شهید مطهری معلم تراز انقلاب اسلامی است

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان معلم تراز انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح پنج شنبه در آئین بزرگداشت مقام معلم در روستای باغک جنوبی اظهار داشت: خداوند تبارک و تعالی اولین معلم بشریت است و آیت اله شهید مرتضی مطهری به عنوان معلم تراز انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه خداوند مردم را از تاریکی و ظلمت به سمت نور هدایت می‌کند، گفت: معلمان در انسان سازی نقش مؤثری دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: زیباترین کار این است که در هر محله، مردم محل از معلم فرزندان خود در یک مراسم باشکوه تقدیر و تشکر کنند.

موحدی با اشاره به اینکه هر روز، روز معلم است، عنوان کرد: در این کشور هیچ شخصی به اندازه مقام معظم رهبری قدر معلم را نمی‌داند و درکی که معظم له از جایگاه معلم دارند در کلام هیچ شخصی نیست.

وی با بیان اینکه معلمان در جهاد تبیین نقش مؤثری دارند، تصریح کرد: امروز معلمان باید عمار نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: امروز دشمن دختران ما نشان گرفته است تا پیشرفت آنها را متوقف سازد. موحدی با تاکید بر اینکه آزادی زن در پیمودن راه حضرت زینب (س) است، گفت: معلمان در دفاع از مظلومیت نظام جمهوری اسلامی و روشن کردن فتنه‌های ترکیبی دشمن پیش قدم هستند.

وی همراهی خانواده‌ها با آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار داد و گفت: معلم در جامعه باید عزیزترین باشد و همواره مورد احترام و تکریم قرار بگیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطر نشان کرد: اگر سایه معلم و آموزش و پرورش بلند باشد؛ بدون شک منفعت آن برای جامعه خواهد بود.

کد مطلب 5770865

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