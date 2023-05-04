شهید مطهری معلم تراز انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح پنج شنبه در آئین بزرگداشت مقام معلم در روستای باغک جنوبی اظهار داشت: خداوند تبارک و تعالی اولین معلم بشریت است و آیت اله شهید مرتضی مطهری به عنوان معلم تراز انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه خداوند مردم را از تاریکی و ظلمت به سمت نور هدایت می‌کند، گفت: معلمان در انسان سازی نقش مؤثری دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: زیباترین کار این است که در هر محله، مردم محل از معلم فرزندان خود در یک مراسم باشکوه تقدیر و تشکر کنند.

موحدی با اشاره به اینکه هر روز، روز معلم است، عنوان کرد: در این کشور هیچ شخصی به اندازه مقام معظم رهبری قدر معلم را نمی‌داند و درکی که معظم له از جایگاه معلم دارند در کلام هیچ شخصی نیست.

وی با بیان اینکه معلمان در جهاد تبیین نقش مؤثری دارند، تصریح کرد: امروز معلمان باید عمار نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: امروز دشمن دختران ما نشان گرفته است تا پیشرفت آنها را متوقف سازد. موحدی با تاکید بر اینکه آزادی زن در پیمودن راه حضرت زینب (س) است، گفت: معلمان در دفاع از مظلومیت نظام جمهوری اسلامی و روشن کردن فتنه‌های ترکیبی دشمن پیش قدم هستند.

وی همراهی خانواده‌ها با آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار داد و گفت: معلم در جامعه باید عزیزترین باشد و همواره مورد احترام و تکریم قرار بگیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطر نشان کرد: اگر سایه معلم و آموزش و پرورش بلند باشد؛ بدون شک منفعت آن برای جامعه خواهد بود.