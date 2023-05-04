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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۴۴

پنجره مهر؛

شیعه و سنی در استان گلستان زندگی مسالمت آمیزی دارند

شیعه و سنی در استان گلستان زندگی مسالمت آمیزی دارند

گرگان- مسئول مرکز مفتاح اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در این استان سال‌های سال است که شیعه و سنی در کنار هم به شکل مسالمت آمیز زندگی می‌کنیم.

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به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی و تجلیل از بانوان اهل سنت به مناسبت گرامیداشت هفته معلم به همت مرکز فرهنگی تبلیغی ادیان و مذاهب اسلامی (مفتاح) در سالن اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار شد.

مسئول مرکز مفتاح اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان در این جلسه گفت: باید نشست‌های هم اندیشی و همایش‌ها در قالب‌های مختلف شکل بگیرد و در حوزه وحدت و تقریب مذاهب گام‌های محکمی برداریم.

حجت الاسلام سیدمهدی میرپارسایی افزود: در استان تلفیقی سال‌های سال است که شیعه و سنی در کنار هم به شکل مسالمت آمیز زندگی می‌کنیم.

وی بیان کرد: امام راحل فرمودند انقلاب اسلامی نه انقلاب شیعه و اینجا هم سازمان تبلیغات اسلامی است لذا نگاه ما باید به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی باشد.

کد مطلب 5771077

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