بازداشت ۸ نفر در استانبول در عملیات امنیتی علیه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، بازداشت این افراد مظنون در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول و بر اساس گزارش اطلاعاتی مبنی بر ارتباط آنان برای همکاری با داعش صورت گرفت.

آژانس خبری «آناتولی» شامگاه پنجشنبه گزارش داد که این افراد در شهر استانبول دستگیر شدند.

پلیس استانبول همچنان در جستجوی سه مظنون دیگر در چارچوب این تحقیقات است.

دادستانی کل استانبول در چارچوب تحقیقاتی که آغاز کرده ۱۱ نفر مظنون به همکاری و ارتباط با گروه تروریستی داعش را شناسایی کرد.

گفتنی است که ترکیه ۲۹ آبان ماه سال گذشته نیز اعلام کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور ۱۱ عضو داعش را در منطقه موسوم به "عملیات سپر فرات" در شمال سوریه بازداشت کرده‌اند.