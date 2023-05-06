همدلی و تلاش جهادی رمز عبور از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی پیش از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه شهردار رشت، اظهار کرد: رشت ظرفیت‌های خوبی حوزه توسعه و عمران شهری دارد که باید به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات شهر رشت، افزود: انسجام، همدلی و تلاش پارلمان و مدیریت شهری منجر به حل مشکلات می‌شود.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر روند اجرای پروژه ساماندهی دو رودخانه زرجوب و گوهر رود، بیان کرد: حل مسئله زیست محیطی این دو رودخانه آلوده رشت از مطالبات جدی رشتوندان است.

احمدی با بیان اینکه ساماندهی دو رودخانه آلوده رشت آرزوی متمادی مردم این شهر است، گفت: حل مسئله دو رودخانه زرجوب و گوهررود با کار جهادی و میدانی محقق می‌شود.

وی با اشاره به مشکل پسماند و دیگر چالش‌های شهر رشت، افزود: همدلی و تلاش جهادی و میدانی رمز عبور از مشکلات است.