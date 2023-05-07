مراسم تاجگذاری شاه انگلیس با ۵۲ بازداشتی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس انگلیس رهبر گروه ضد سلطنتی جمهوری و ۵۱ نفر دیگر را در مراسم تاجگذاری پادشاه چارلز سوم در روز شنبه دستگیر کرد.
پلیس انگلیس با توجیه بازداشتیهای اخیر در جریان مراسم تاجگذاری پادشاه انگلیس گفته است که وظیفه آنها جلوگیری از اختلال بیشتر از حق اعتراض است.
براساس گزارشها، صدها نفر از تظاهرکنندگان زردپوش در میان جمعیتی در مسیر راهپیمایی در مرکز لندن حضور داشتند جمع شدند تا از کسانی که در لباسهای قرمز، سفید و آبی پوشیده بودند متمایز شوند و تابلوهایی با مضمون «پادشاه من نیست» را در دست داشتند.
گروه جمهوری نیز تأیید کرده است که رهبر آنها با نام «گراهام اسمیت» قبل از شروع راهپیمایی بازداشت شده بود و عکسهایی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد افسران پلیس پلاکاردهای تظاهرکنندگان را ضبط میکنند.
فرمانده کارن فیندلی از پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای گفت: «ما کاملاً نگرانی عمومی را پس از دستگیریهایی که امروز صبح انجام دادیم درک میکنیم.»
گروه جمهوری متعهد شده بود که بزرگترین اعتراض را علیه پادشاه انگلیس در تاریخ معاصر این کشور برگزار کند و معترضان در حالی که شاه چارلز و ملکه کامیلا راهی کلیسای وست مینستر شدند، شروع به هو کردن خانواده سلطنتی کردند.
پلیس دستگیری اسمیت، رهبر گروه جمهوری را تأیید نکرد، اما مدعی شده که نیروها به این دلیل شروع به بازداشت کردند که معتقدند معترضان به دنبال تخریب بناهای تاریخی عمومی با رنگ و اخلال در مراسم رسمی بودند. گفته شده بسیاری از بازداشت شدگان هم چنان در بازداشت به سر میبرند.
همچنین در گلاسکو در اسکاتلند و کاردیف در ولز تظاهراتی برگزار شد و شرکت کنندگان در آن تابلوهایی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «لغو سلطنت، نیاز مردم». در رسانههای اجتماعی، بسیاری بحران هزینههای زندگی انگلیس را با شکوه و تشریفات مراسم تاجگذاری مقایسه کردند.
نظرسنجیها نیز نشان میدهد که حمایت از سلطنت رو به کاهش است و جایگاه خانواده سلطنتی در میان جوانان ضعیفترین است.
کلایو لوئیس، یکی از نمایندگان مخالف حزب کارگر با انتقاد از پادشاه انگلیس گفت: «این یک فرد میلیاردر است که در ثروت و امتیاز متولد شده است و اساساً نمادی از نابرابری ثروت و قدرت در جامعه ما است.»
در لندن نیز، معترضان خواستار یک رئیس دولت منتخب شدند و گفتند که خاندان سلطنتی در یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی مدرن جایی ندارد. روی یکی از پلاکاردها نیز نوشته شده بود: «فکر نمیکنی این همه کار کمی احمقانه است.»
از زمانی که چارلز در سپتامبر گذشته به پادشاهی رسید، اعتراضاتی علیه او صورت گرفته است. او در ماه مارس در یک رویداد روز مشترک المنافع در کلیسای وست مینستر مورد حمله قرار گرفت و در نوامبر در یورک با تخم مرغ مورد هدف قرار گرفت.
مرگ ملکه همچنین بحثهایی را در استرالیا، جامائیکا و دیگر بخشهای کشورهای مشترک المنافع بر سر جایگاه چارلز به عنوان رئیس دولت این کشورها برانگیخته است.
مقامات در استرالیا نیز اعلام کردند که برای صرفه جویی در هزینه، بادبانهای خانه اپرای سیدنی را به نشانه تاج گذاری روشن نخواهند کرد.
در انگلیس، نظرسنجیها نشان میدهد که اکثریت همچنان خواهان خانواده سلطنتی هستند، اما روند بلندمدت کاهش حمایت از آنها را نشان میدهد. یک نظرسنجی که توسط YouGov در ماه گذشته انجام شد، نشان داد که ۶۴ درصد از مردم انگلیس گفتهاند که علاقه کمی به تاج گذاری دارند یا اصلاً علاقه ندارند. در میان افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله، این تعداد به ۷۵ درصد رسیده بود.
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