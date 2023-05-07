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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱

گزارش روزانه بورس؛

ریزش پر قدرت ۹۵۰۴۳ واحدی شاخص کل بورس/ ۵۰۶ نماد صف فروش شدند

ریزش پر قدرت ۹۵۰۴۳ واحدی شاخص کل بورس/ ۵۰۶ نماد صف فروش شدند

شاخص کل بورس امروز به صورت ناگهانی با ریزش و هیجان منفی روبرو شده و ریزش عجیب و غریب ۹۵ هزار واحدی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با اصلاح پر قدرت و عجیب ۹۵۰۴۳ و احدی به جایگاه ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار واحد رسید، نمادهای فارس، فملی، کگل، میدکو و کچاد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

ارزش معاملات خرد ۲۱,۷۴۵ میلیارد تومان بوده و ۵۰۶ نماد صف فروش، ۶۸ نماد منفی، ۱۸ نماد مثبت و ۶۴ نماد صف خرید شدند.

برخی از تحلیلگران معتقدند بازار یک روند اصلاحی را برای رشد دیگر ایجاد کرده و احتمالاً تا محدوده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد روند اصلاحی داشته باشد و برخی دیگر نیز از اصلاح سریع و بازگشت طوفانی بورس در اواسط هفته سخن می‌گویند.

ارزش صف‌های خرید ۲,۰۰۷ میلیارد تومان است که کاهش ۶۳۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۵۴۴۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۸,۲۵۱ میلیارد تومان قرار دارد و با توجه به اینکه اتفاقی در بازار رخ نداده عجیب به نظر می‌رسد.

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کد مطلب 5773225

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
      5 0
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      سلام کارشناسان بورس از این ریزش بورس استقبال کردند همان کسانی هستند حقوقی ها ،کارگزاری ها ارتباط داذند مقصر ریزش حقوقی ها هستند مردم بار دیگر اعتماد به این بازار می کردند. انداختن. در رفتند
    • بازنشسته IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
      3 0
      پاسخ
      برقصونید مردم رو ببینیم آخرش چی میشه
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
      3 0
      پاسخ
      ریزش دستوری
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
      2 1
      پاسخ
      ریزش دستوری احسن
    • مهدی IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      1 0
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      بورس قماری بیش نیست .
    • ناشناس IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      چرا از اعتماد مردم سو استفاده می کنید این دزدی آشکار هست مردم پولشونه از سر راه نیاوردند خیلی نامرد وپست باید باشید که به یکبار این کار بکنید دیگه هیچکس به شما اعتماد نخواهد کرد
    • ملت IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
      2 1
      پاسخ
      واقعا حتی یک لحظه اعتماد هم به این جماعت اشتباه محض است یک ماه رشد اندک را در عرض ۲ روز از مردم چاپیدند و بار دیگر ملت نگون بخت را به خاک وخون کشیدند و تنها ضرر به خودشان هست واعتماد کلی ملت را از دست میدهند

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