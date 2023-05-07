ریزش پر قدرت ۹۵۰۴۳ واحدی شاخص کل بورس/ ۵۰۶ نماد صف فروش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با اصلاح پر قدرت و عجیب ۹۵۰۴۳ و احدی به جایگاه ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار واحد رسید، نمادهای فارس، فملی، کگل، میدکو و کچاد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

ارزش معاملات خرد ۲۱,۷۴۵ میلیارد تومان بوده و ۵۰۶ نماد صف فروش، ۶۸ نماد منفی، ۱۸ نماد مثبت و ۶۴ نماد صف خرید شدند.

برخی از تحلیلگران معتقدند بازار یک روند اصلاحی را برای رشد دیگر ایجاد کرده و احتمالاً تا محدوده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد روند اصلاحی داشته باشد و برخی دیگر نیز از اصلاح سریع و بازگشت طوفانی بورس در اواسط هفته سخن می‌گویند.

ارزش صف‌های خرید ۲,۰۰۷ میلیارد تومان است که کاهش ۶۳۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۵۴۴۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۸,۲۵۱ میلیارد تومان قرار دارد و با توجه به اینکه اتفاقی در بازار رخ نداده عجیب به نظر می‌رسد.

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