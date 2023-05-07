روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دادههای بانک جهانی و اطلاعات آماری که اسپوتنیک مورد تحلیل قرار داده، نشان میدهد که روسیه در سال ۲۰۲۲ با تولید کالا و خدمات به ارزش ۲.۳ تریلیون دلار، علاوه بر بازگشت به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ به رتبه هشتم این ردهبندی نیز رسیده است.
روسیه در سال ۲۰۱۴ با تولید کالا و عرضه خدمات به ارزش ۲.۰۵ تریلیون دلار، در رتبه نهم اقتصادهای بزرگ جهان قرار گرفت و این در حالی است که مسکو در سال ۲۰۲۱ به جایگاه یازدهم تنزل یافت.
دادههای بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۲ با تولید ناخالص داخلی صوری(بدون احتساب تاثیر تورمی) معادل حدود ۲۵.۵ تریلیون دلار، در رتبه تخست اقتصادهای برتر قرار گرفته و چین نیز با ۱۷.۹ تریلیون دلار جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. ژاپن، آلمان و هندوستان نیز به ترتیب با ۴.۲، ۴.۰۷ و ۳.۴ تریلیون دلار در جایگاههای بعدی قرار گرفتند. همچنین، اقتصاد انگلیس با ۳.۰۷ تریلیون دلار، در رتبه ششم ایستاد و فرانسه با ۲.۸ تریلیون دلار رتبه هفتم را از آن خود کرده است.
رتبهبندی تولید ناخالص داخلی کشورها براساس تازهترین دادههای سالانه یا سهماههای که خدمات آماری ملی برپایه واحد پول کشورها عرضه کرده و برپایه دلار محاسبه شده، صورت گرفته است. از دادههای بانک جهانی برای بازه سال ۲۰۲۱ استفاده شده است.
بهدنبال آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰)، انتظار میرفت که اقتصاد مسکو تحت تاثیر تحریمهای همهجانبه غرب، وارد رکود شود اما آمارهای اقتصادی از ثبات اقتصادی این کشور حکایت دارد.
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