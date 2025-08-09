اخراج پارک چان-ووک از انجمن نویسندگان آمریکا برای شکستن اعتصاب ۲۰۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن نویسندگان آمریکا دیروز (جمعه) اعلام کرد که ۲ عضو خود؛ پارک چان-ووک و دان مک‌کلار را به دلیل ادامه نویسندگی مینی‌سریال «همدرد» برای شبکه اچ‌بی‌او در طول اعتصاب سال ۲۰۲۳ اخراج کرده است.

پارک و مک‌کلار این سریال ۷ قسمتی را با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته ویت تان نگوین که سال ۲۰۱۵ منتشر شده بود، با بازی هوآ شوندی و رابرت داونی جونیور ساختند. این سریال در سال ۲۰۲۴ پخش شد.

به گفته این انجمن، پارک و مک‌کلار به اخراج خود اعتراض نکردند.

انجمن نویسندگان همچنین اعلام کرد که عضویت آنتونی سیپریانو نیز به دلیل نوشتن فیلمنامه «آخرین نفس» که قبلاً با عنوان «پروژه هیجان‌انگیز یک ماجرای واقعی بدون عنوان» شناخته می‌شد، تا یکم مه ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درآمده است. سیپریانو همچنین با انتقاد عمومی مواجه شد و تا پایان عمر از امکان خدمت به عنوان کاپیتان اعتصاب منع شد.

پارک ۶۱ ساله، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده اهل کره جنوبی است که بیشتر برای فیلم‌هایی مانند «پیرپسر» (۲۰۰۳) و «کنیز» (۲۰۱۶) شناخته می‌شود. فیلم بلند بعدی او، یک محصول کره‌ای با عنوان «چاره‌ای دیگر نیست»، در اواخر همین ماه (آگوست) در بخش رقابتی جشنواره فیلم ونیز به نمایش در خواهد آمد. مک‌کلار بازیگر و فیلمساز کانادایی است که «دیشب» (۱۹۹۸) را نوشته، کارگردانی کرده و در آن بازی کرده است. او فیلمنامه «چاره‌ای دیگر نیست» را در کارنامه خود دارد که آن را به همراه پارک، لی کیونگ-می و لی جا-هه نوشته است.

انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) پیش از این اعلام کرده بود ۷ نویسنده را به دلیل تخلفات مختلف در طول اعتصاب ۲۰۲۳ تنبیه کرده است. ۴ نفر از این نویسندگان هنگام درخواست تجدیدنظر شناسایی شدند، اما ۳ تن دیگر تا روز جمعه ناشناس باقی مانده بودند.

پیش از این روما راث و ادوارد دریک در ماه می اخراج شدند و عضویت جولی بوش هم تعلیق شد. تیم دویل هم نویسنده چهارم بود که بررسی تنبیهی درباره وی صورت گرفت.