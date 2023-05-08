استخدام ۲۵ هزار پرستار کجا متوقف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در حاشیه برنامه پاسخگویی به مطالبات مردمی درباره تعداد اقلام دارویی کمیاب در کشور گفت: در حال حاضر ما سعی داریم ذخایر دارویی را در کشور افزایش دهیم و تا کنون ذخایر دارویی را ۷۰ درصد رسانده‌ایم. در گذشته تعداد اقلام دارویی کمیاب حدود ۴۰۰ قلم بود اما در حال حاضر به ۶۰ قلم رسیده است. در شرایط فعلی ما نزدیک به ۱۵ هزار داروخانه داریم. بنابراین هر دارویی به هر داروخانه‌ای داده نمی‌شود. یک سری از داروها به همه داروخانه‌ها داده می‌شود اما یک سری از داروهای خاص مانند داروهایی که افراد سرطانی و پیوندی استفاده می‌کنند، فقط به برخی از داروخانه‌های خاص و منتخب داده می‌شود.

وی درباره وضعیت شیرخشک در کشور نیز افزود: در حال حاضر شیرخشک مورد نیاز کشور به صورت ارز ترجیحی به میزان کافی تأمین شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

عین‌اللهی درباره میزان دسترسی سرم در کشور بیان کرد: کمبود سرم فصلی است و در بعضی از زمان‌ها میزان مصرف سرم در کشور افزایش پیدا می‌کند. در زمان افزایش مصرف، کمبود سرم در کشور احساس می‌شود که ما به دنبال ذخایر سرم در کشور هم هستیم تا در فصول افزایش مصرف سرم با کمبود مواجه نشویم.

وزیر بهداشت در خصوص مشکلات دستورالعمل‌های نسخه الکترونیک توضیح داد: ما راهنماهای بالینی در این خصوص را به همه مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و…، ارائه کردیم. اما این راهنماها در قالب توصیه ارائه شده و جنبه قانونی و توبیخی نداشته است. معاونت درمان وزارت بهداشت هم درباره اجرای این راهنماهای بالینی بسیار حساس است و ما بازهم به جامعه پزشکی توصیه می‌کنیم که راهنماهای بالینی را اجرا کنند.

وی درباره پایان کرونا در ایران و جهان و گفت: وضعیت اضطراری کرونا به این معنا است که اگر شما بخواهید از کشور خارج شوید باید واکسن دریافت کرده و تست پی سی آر انجام دهید. اما در حال حاضر که از شرایط اضطرار خارج شدیم دیگر نیازی به انجام این مراحل نداریم. در این وضعیت افراد می‌توانند به راحتی بدون اینکه محدودیتی داشته باشند از کشوری به کشور دیگر سفر کنند. اما کرونا همچنان در دنیا فعال است و هنوز پایان آن اعلام نشده است.

عین اللهی درباره تزریق دوز یاد یادآور واکسن کرونا تأکید کرد: کرونا قطعاً از بین نخواهد رفت اما از شکل همه گیری به شکل تک گیری تبدیل خواهد شد. بنابراین توصیه می‌کنیم امسال مردم یک دوز واکسن یادآور را دریافت کنند خصوصاً افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون هستند حتماً باید یک دوز واکسن را دریافت کنند. واکسن کرونا هم مانند واکسن آنفلوانزا است. همانطور که با نزدیک شدن به فصل پاییز مردم اقدام به تزریق واکسن آنفلوانزا می‌کنند توصیه می‌شود واکسن کرونا را هم دریافت کنند.

وزیر بهداشت درباره تعرفه‌گذاری پرستاران بیان کرد: علی‌الحساب تعرفه پرستاران در دو نوبت پرداخت شده و از امسال هم طبق قانون مجلس به صورت سرانه بیمار و طبق عملکرد پرستار پرداخت خواهد شد.

وی درباره استخدام پرستاران در سال ۱۴۰۲ گفت: سازمان امور استخدامی تا کنون مجوز استخدام ۲۵ هزار پرستار را داده اما هنوز از سازمان برنامه و بودجه ابلاغ نشده است و ما منتظر ابلاغ سازمان برنامه و بودجه هستیم.