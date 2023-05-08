دانشجو معلمان آینده سازان جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی شب گذشته در مراسم گرامی داشت مقام معلم که توسط دانشگاه فرهنگیان برگزار شده بود، با تبریک هفته معلم گفت: بعد از خلقت بشر، بالاترین شانی که خداوند برای خود قائل شده است، شأن آموختن است.

وی خطاب به دانشجو معلمان با بیان اینکه آینده جامعه به دست شما جوانان انقلابی و بصیر است، عنوان داشت: شما آینده سازان جامعه انقلابی ایران اسلامی هستید.

وی در ادامه با عذر خواهی از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان برای فراهم نبودن همه زیر ساخت‌های لازم برای حضور آنها در خراسان جنوبی برای ادامه تحصیل تصریح کرد: از قبل مهر ماه سال گذشته با رئیس دانشگاه فرهنگیان استان که از جنس خود شما و از اعضای هیأت علمی این دانشگاه است، برای رفع مشکلات موجود جلساتی را برگزار کردیم تا از ظرفیت‌های مرکز استان بهترین استفاده را در این خصوص ببریم.

معاون استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: همه تلاش ما بر این بود که از طرفیت‌های موجود برای ایجاد فضای مناسب خوابگاهی و آموزشی استفاده کنیم.

طالبی عنوان داشت: به دلیل وجود مشکلات زیرساختی این مهم در سال گذشته محقق نشد ولی با پی گیری های استاندار اعتباری در شورای برنامه‌ریزی استان برای ساخت ساختمان دانشگاه فرهنگیان در مرکز استان اختصاص یافت.

به گفته وی همچنین اعتباری هم از تهران برای این منظور اختصاص یافت که امیدواریم سال آینده شاهد ساخت ساختمان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی در بیرجند باشیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان هم در این مراسم با تبریک هفته معلم، خطاب به دانشجو معلمان گفت: اهل علم فضیلت بسیاری دارند و شما دانشجو معلمان از آن جای که اهل علم و دانای هستید، از فضیلت بسیاری برخوردار هستید که در شش ماه گذشته این ویژگی را به خوبی در شما مشاهده کرده‌ام.

حجت الاسلام اکبری مطلق افزود: در آینده شما مسئولیت تعلیم و تربیت کودکان را بر عهده خواهید گرفت.

به گفته وی مشکلات دانشگاه فرهنگیان نتیجه رها شدن این دانشگاه توسط مسئولان در سال‌های گذشته است و استاندار و مدیر کل آموزش و پرورش استان تلاش‌های بسیاری برای حل این مشکلات انجام داده‌اند.