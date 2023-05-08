  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۴۲

به مدت ۲ روز؛

اردوی جهادی دامپزشکی در دشتستان برگزار شد/ ‏ارائه خدمات رایگان

اردوی جهادی دامپزشکی در دشتستان برگزار شد/ ‏ارائه خدمات رایگان

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از آغاز اردوی جهادی دامپزشکی و ارائه خدمات رایگان به دامداران در شهرستان دشتستان خبر داد و گفت: این برنامه به مدت ۲ روز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی مکان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آغاز اردوی جهادی دامپزشکی در شهرستان دشتستان گفت: برگزاری رزمایش‌های جهادی و ارائه خدمات رایگان به دامداران و جامعه روستایی و عشایری یکی از اهداف مهم سازمان دامپزشکی به شمار می‌رود که طی یک سال اخیر رضایتمندی دامداران را به دنبال داشته است.

تنگستانی مکان افزود: طی یک ماه اخیر و با همکاری بسیج سازندگی و فرمانداران و بخشداران شهرستان‌ها ۲ اردوی جهادی در روستاهای شهرستان‌های عسلویه و جم و هم اکنون در دشتستان و سپس در شهرستان دشتی این اردوهای جهادی تداوم خواهد داشت.

اردوی جهادی دامپزشکی در دشتستان برگزار شد/ ‏ارائه خدمات رایگان

فیصل ضرغامی در خصوص اردوی جهادی در حال برگزاری بیان کرد: در این اردوی جهادی که از روز گذشته آغاز و امروز نیز ادامه خواهد داشت دامداران روستاهای پشت پر و رونی در منطقه تنگ ارم خدمات رایگان از طرف دامپزشکی دریافت خواهند کرد.

ضرغامی اضافه کرد: خدمات رایگان ارائه شده با محوریت واکسیناسیون دام، سمپاشی اماکن دامی و بدن دام، ویزیت و درمان دام و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی در دستور کار قرار دارد.

اردوی جهادی دامپزشکی در دشتستان برگزار شد/ ‏ارائه خدمات رایگان

کد مطلب 5774151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها