اردوی جهادی دامپزشکی در دشتستان برگزار شد/ ‏ارائه خدمات رایگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی مکان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آغاز اردوی جهادی دامپزشکی در شهرستان دشتستان گفت: برگزاری رزمایش‌های جهادی و ارائه خدمات رایگان به دامداران و جامعه روستایی و عشایری یکی از اهداف مهم سازمان دامپزشکی به شمار می‌رود که طی یک سال اخیر رضایتمندی دامداران را به دنبال داشته است.

تنگستانی مکان افزود: طی یک ماه اخیر و با همکاری بسیج سازندگی و فرمانداران و بخشداران شهرستان‌ها ۲ اردوی جهادی در روستاهای شهرستان‌های عسلویه و جم و هم اکنون در دشتستان و سپس در شهرستان دشتی این اردوهای جهادی تداوم خواهد داشت.

فیصل ضرغامی در خصوص اردوی جهادی در حال برگزاری بیان کرد: در این اردوی جهادی که از روز گذشته آغاز و امروز نیز ادامه خواهد داشت دامداران روستاهای پشت پر و رونی در منطقه تنگ ارم خدمات رایگان از طرف دامپزشکی دریافت خواهند کرد.

ضرغامی اضافه کرد: خدمات رایگان ارائه شده با محوریت واکسیناسیون دام، سمپاشی اماکن دامی و بدن دام، ویزیت و درمان دام و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی در دستور کار قرار دارد.