حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه به مناطق مختلف اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات اوکراینی امروز اعلام کردند ارتش روسیه موج جدیدی از حملات موشکی، پهپادی و هوایی علیه کییف پایتخت اوکراین و دیگر مناطق این کشور آغاز کرده است.
رویترز دراینباره به نقل از مقامات اوکراینی گزارش داد که ارتش روسیه در آستانه گرامیداشت «روز پیروزی»، موج جدیدی از حملات گسترده و سنگین علیه اوکراین آغاز کرده است؛ در روز ۹ ماه می ۱۹۴۵ روسیه موفق شد، ارتش نازی آلمان را شکست دهد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین مدعی شد:۱۶ حمله موشکی علیه شهرهای خارک، خرسون، میکولایف و ادوسا و افزون بر این ۶۱ حمله هوایی و ۵۲ حمله موشکی به دیگر مواضع و مناطق انجام شد.
شهردار کییف میگوید خسارت جدی به مخازن سوخت، ماشینها، ساختمانها و زیرساختها وارد شده و تاکنون دستکم ۵ نفر زخمی شدند. ارتش اوکراین نیز مدعی شد زیرساختها، خانهها و اماکن مختلف در شهرها صدمات جدی دیدند و شماری نیز کشته و زخمی شدند؛ انبار مواد غذایی در شهر ادسا نیز آتش گرفته است.
ارتش روسیه در هفتههای اخیر راهبرد و تاکتیک خود را در میدان جنگ تغییر داده و با حملات موشکی و پهپادی گسترده، زیرساختهای اوکراین را بمباران میکند. حملات موشکی گسترده ارتش روسیه علیه زیرساختهای اصلی اوکراین در شهرهای مختلف پس از انفجار در پل کریمه در ۱۶ مهر آغاز شده و به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در نتیجه این حملات تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد زیرساختهای انرژی اوکراین از بین رفته است.
پس از حملات موشکی روسیه به زیرساختهای اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، بارها از آمریکا و مقامات اروپایی درخواست کرد که سامانههای پدافندی پیشرفته در اختیار این کشور قرار دهند. سرانجام چهارشنبه گذشته واشنگتنپست گزارش داد که دولت آمریکا قرار است یک سامانه ضدموشکی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهد؛ هر سامانه پاتریوت دارای حداکثر ۸ پرتابگر است که بسته به نوع مهمات مورد استفاده بین ۴ تا ۱۶ موشک را در خود جای می دهد.
منابع آگاه به واشنگتنپست گفتهاند نیروهای آمریکایی در خاک یک کشور ثالث، احتمالاً آلمان، نحوه استفاده از این سامانه را به اوکراینی ها آموزش خواهند داد.
به گفته این منبع آگاه «این کار کمی طول میکشد، اما سربازان اوکراینی پس از این دوره آموزشی برای عملیاتیکردن سامانه پاتریوت، به اوکراین برمیگردند. این مقام آمریکایی با این حال تأکید کرد که «بعید است که این سامانه دفاع هوایی قبل از بهار به اوکراین برسد». بنا بر گزارش واشنگتنپست، با رونمایی از این بسته کمک نظامی، با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، دولت بایدن نزدیک به ۲۲ دلار فقط در بخش نظامی به اوکراین کمک کرده است.
«مارک هرتلینگ»، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در گفتوگو با نشریه «نیوزویک» درباره زمان عملیاتیشدن سامانه پاتریوت در خاک اوکراین اعلام کرد نیروهای اوکراینی برای مقابله با حملات موشکی روسیه، نمیتوانند به این زودیها از سامانه ضدموشکی و پیشرفته پاتریوت استفاده کنند. مارک هرتلینگ دراینباره گفت: اوکراین ماهها نیاز به آمادهسازی برای استفاده از سامانه پیشرفته ضدموشکی پاتریوت دارد. این سامانه نمیتواند کل خاک اوکراین را در برابر حملات موشکی، محافظت کند. وی همچنین افزود: اگر کسی تصور میکند با پاتریوت میتوان کل مرز ۸۰۵ کیلومتری بین اوکراین و روسیه را محافظت کند، هیچ چیزی از عملکرد و نحوه کار این سامانه ضدموشکی نمیداند.
نظر شما