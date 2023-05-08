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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۴۳

مرد ۵۰ ساله درکانال آب در اصفهان غرق شد

مرد ۵۰ ساله درکانال آب در اصفهان غرق شد

اصفهان - سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع یک مورد حادثه غرق شدن آقای حدوداً ۵۰ ساله در کانال آب خبر داد.

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز گذشته یک مورد حادثه رؤیت جسد در کانال آب واقع در روستای کبوتر آباد از توابع شرق اصفهان به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله اکیپ غواصی از ایستگاه شماره ۲۳ به محل حادثه اعزام و جسد فرد غرق شده را از آب خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: به شهروندان توصیه می‌شود به هیچ عنوان وارد آب‌های جاری و روباز نشوند و در زمان رؤیت حادثه سریعاً با سامانه ۱۲۵ اتش نشانی تماس گرفته و ضمن اعلام ادرس صحیح هرگز به قصد نجات وارد آب نشوند و فقط به وسیله طناب، چوب بلند، پرتاب تیوپ در آب یا متصل کردن کمربند و امثالهم اقدام به امداد رسانی نمایند زیرا خطر خود شما را نیز تهدید می‌کند.

کد مطلب 5774240

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