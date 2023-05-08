به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر احسان شریفی پور در نشست هم اندیشی مدیران مراکز مهارت های بالینی با اشاره به راه اندازی مرکز نوآوری فناوری های نوین آموزش پزشکی طی چند ماه آینده، گفت: این مرکز به طور جامع و جدی از تمام ایده های نو در مسیر فناوری و در قالب ارائه تسهیلات، حمایت می کند تا این ایده های برگزیده به سمت تولید محصول های کاربردی پیش روند.

وی به معرفی فرآیندهای حمایتی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی «نصر» از فناوری های نوین پرداخت و افزود: یک دبیرخانه دائمی در مرکز تحقیقات راهبردی وزارت بهداشت راه اندازی می شود که دانشگاه ها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند و به صورت مستمر با ما در تعامل باشند و ایده های عملیاتی خود را ارائه کنند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با اشاره به ارائه گرنت هایی برای صاحبان ایده های نو، افزود: فناوران می‌توانند پس از داوری و تایید صلاحیت از این تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: همچنین یک سری گرنت هم برای میزان استفاده و تاثیر این فناوری ها در دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شده که این یک قدم بزرگ در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین به شمار می‌آید.

شریفی پور از برگزاری همایش «شیخ الرئیس» اولین همایش فناوری‌های نوین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در تیرماه سال جاری خبر داد و خاطرشان کرد: در فراخوان اعلام شده در بهمن ماه سال گذشته، بیش از ۱۶۷ طرح از دانشگاه های مهندسی، پارک های علم و فناوری و دانشگاه‌های علوم پزشکی کل کشور به مرکز نصر ارسال شده که طی تفاهم نامه منعقد شده با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از این ایده های فناورانه حمایت می شود.

وی با تاکید بر ترویج گفتمان توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در نظام آموزش پزشکی، افزود: باید در این راستا بیشتر تلاش شود و نیاز سنجی هم به طور واقعی انجام گیرد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با اشاره به این نکته که آموزش پزشکی ایران از اعتبار جهانی برخوردار است، افزود: با توجه به راهبرد جدید وزارت بهداشت، استفاده از فناوری های نوین در آموزش پزشکی باید به طور جدی گسترش و به کارگیری شود تا بتوانیم آموزش بسیار نوینی در سطح ملی و بین المللی ارائه دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد: بحث توسعه فناوری های نوین به صورت عملیاتی اجرایی شود تا در این راستا به خودکفایی در سیستم نظام آموزشی دست یابیم و مرجعیت علمی هم ارتقاء یابد.

نشست هم اندیشی مدیران مراکز مهارت های بالینی با هدف آنالیز دقیق و پایه از وضعیت امکانات و تجهیزات نوین آموزش پزشکی در کشور و توسعه بهره برداری، در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.